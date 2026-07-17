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前日に動いた銘柄 part1サイゼリヤ、ユニシアHD、キオクシアHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1サイゼリヤ、ユニシアHD、キオクシアHDなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
ユニシアHD＜3547＞ 1795 +194
26年11月期業績予想を上方修正。
CSHD＜3810＞ 167 -23
営業損益が前期16.29億円の赤字・今期は未定。
いちご＜2337＞ 414 -30
第1四半期営業利益25.4％減。
プリモGHD＜367A＞ 2779 -151
第3四半期累計の営業利益18.4％増。上期の41.0％増から増益率鈍化。
サイエンスアーツ＜4412＞ 1350 +37
26年8月期業績予想を上方修正。
TMH＜280A＞ 1403 -400
26年11月期業績予想を下方修正。
サイゼリヤ＜7581＞ 6780 +1000
値上げ実施の可能性上昇をポジティブ視。
オープングループ＜6572＞ 259 +39
第1四半期大幅増益で業績上振れ期待。
マネーフォワード＜3994＞ 5250 +286
SAAS関連には押し目買いが優勢に。
イーレックス＜9517＞ 900 +76
今期の増益ガイダンスを受けて安心感が先行。
ベイカレント＜6532＞ 6755 +372
第1四半期好決算をポジティブ視へ。
フューチャー＜4722＞ 2150 +119
7月に入って株価急伸、値幅取り妙味なども強まる。
ニチレイ＜2871＞ 2026.5 +86.5
不正アクセスによる過度な影響懸念は後退へ。
あいちFG＜7389＞ 1741 +83
4月高値奪回を意識した動きにも。
良品計画＜7453＞ 4370 +204
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
日本電気＜6701＞ 4441 +171
15日はIBMショックで大幅安となったが。
東宝＜9602＞ 1397.5 +52.5
第1四半期は実質的に市場想定上回る推移。
Sansan＜4443＞ 1837 +64
情報サービスセクターは全般リバウンド。
バローHD＜9956＞ 3320 +70
16日受渡期日で今後の需給改善期待。
キオクシアHD＜285A＞ 62110 -10990
海外メモリー株安の流れに押される。
ベクトル<6058> 1706 -239
通期予想据え置きで出尽くし感が優勢に。
ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884> 615 -75
第1四半期営業益は半減と落ち込む。
グロービング<277A> 1812 -303
好決算発表もサプライズ限定的で出尽くし感優勢。
イビデン<4062> 17405 -1935
米SOX指数下落で戻り売り。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 9890 -960
韓国サムスン電子の株価下落などで。
SUMCO<3436> 4614 -460
半導体関連株には総じて売り優勢。
マニー<7730> 1601 -131
上方修正もコンセンサス未達で出尽くし感優勢に。
三井金属<5706> 32280 -2700
AI・半導体株安の流れに押される。《CS》
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