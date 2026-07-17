*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1サイゼリヤ、ユニシアHD、キオクシアHDなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

ユニシアHD＜3547＞ 1795 +194

26年11月期業績予想を上方修正。

CSHD＜3810＞ 167 -23

営業損益が前期16.29億円の赤字・今期は未定。

いちご＜2337＞ 414 -30

第1四半期営業利益25.4％減。

プリモGHD＜367A＞ 2779 -151

第3四半期累計の営業利益18.4％増。上期の41.0％増から増益率鈍化。

サイエンスアーツ＜4412＞ 1350 +37

26年8月期業績予想を上方修正。

TMH＜280A＞ 1403 -400

26年11月期業績予想を下方修正。

サイゼリヤ＜7581＞ 6780 +1000

値上げ実施の可能性上昇をポジティブ視。

オープングループ＜6572＞ 259 +39

第1四半期大幅増益で業績上振れ期待。

マネーフォワード＜3994＞ 5250 +286

SAAS関連には押し目買いが優勢に。

イーレックス＜9517＞ 900 +76

今期の増益ガイダンスを受けて安心感が先行。

ベイカレント＜6532＞ 6755 +372

第1四半期好決算をポジティブ視へ。

フューチャー＜4722＞ 2150 +119

7月に入って株価急伸、値幅取り妙味なども強まる。

ニチレイ＜2871＞ 2026.5 +86.5

不正アクセスによる過度な影響懸念は後退へ。

あいちFG＜7389＞ 1741 +83

4月高値奪回を意識した動きにも。

良品計画＜7453＞ 4370 +204

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

日本電気＜6701＞ 4441 +171

15日はIBMショックで大幅安となったが。

東宝＜9602＞ 1397.5 +52.5

第1四半期は実質的に市場想定上回る推移。

Sansan＜4443＞ 1837 +64

情報サービスセクターは全般リバウンド。

バローHD＜9956＞ 3320 +70

16日受渡期日で今後の需給改善期待。

キオクシアHD＜285A＞ 62110 -10990

海外メモリー株安の流れに押される。

ベクトル<6058> 1706 -239

通期予想据え置きで出尽くし感が優勢に。

ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884> 615 -75

第1四半期営業益は半減と落ち込む。

グロービング<277A> 1812 -303

好決算発表もサプライズ限定的で出尽くし感優勢。

イビデン<4062> 17405 -1935

米SOX指数下落で戻り売り。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 9890 -960

韓国サムスン電子の株価下落などで。

SUMCO<3436> 4614 -460

半導体関連株には総じて売り優勢。

マニー<7730> 1601 -131

上方修正もコンセンサス未達で出尽くし感優勢に。

三井金属<5706> 32280 -2700

AI・半導体株安の流れに押される。《CS》