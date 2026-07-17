アドベンチャー、「skyticket」アプリが累計2500万ダウンロード突破

■航空券からホテル、レンタカー、高速バスまで旅行関連サービスを幅広く展開

アドベンチャー<6030>(東証グロース)は7月16日、運営する総合旅行予約サイト「skyticket」のスマートフォンアプリが累計2500万ダウンロードを突破したと発表した。2006年に航空券予約サイトとしてWebとフィーチャーフォン向けサービスを開始し、2015年5月にiOS版とAndroid版を公開した。

航空券予約アプリを皮切りに、ホテルや国内レンタカー、高速バスなど、旅前から旅中まで利用できる旅行関連アプリを展開してきた。ダウンロード数の増加に伴い、利用者が再びアプリから予約するリピート利用も増加。利用者ごとの利便性に合わせたプッシュ通知や直感的な操作性、アプリ限定キャンペーン・セールが再利用率の向上につながった。

「skyticket」は、42カ国語対応の国内・海外航空券をはじめ、ホテル、国内・海外ツアー、高速バス、レンタカー、フェリーなどを扱う総合旅行予約サービス。今後も便利でお得な旅行体験の提供に向け、アプリ独自の機能拡充を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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