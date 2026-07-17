ABEJA、宇宙空間でPhysical　AI実証、音声でロボット操作

■ノイズ環境下で宇宙飛行士の指示を認識、上下左右の移動・回転を実現

ABEJA<5574>(東証グロース)は7月16日、JAXAから委託を受けて構築した自律飛行型カメラロボット「Int-Ball2」向け音声認識システムが、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟で軌道上実証に成功したと発表した。宇宙飛行士の音声による指示を認識し、指示通りに機体を操作した。

同システムは2025年5月に構築され、狭小で騒音源が多い宇宙船内を再現した環境で動作を確認していた。今回の実証に向け、制限されたハードウェアリソース下で稼働できるようソフトウェアをさらに軽量化。実環境の音声データに基づく疑似ノイズでファインチューニングし、認識性能を最適化した。

軌道上実証では、宇宙飛行士が口頭で具体的な移動指示を出し、Int-Ball2を上下左右に移動・回転させた。通信の途絶や遅延に左右されず、宇宙船内のエッジデバイス上でハンズフリー操作できることを確認。ABEJAは、AIの音声解析をハードウェアの物理動作へ反映する同システムを、宇宙空間におけるPhysical AIの重要なユースケースと位置付ける。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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