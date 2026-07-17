IBJ、結婚相談所の登録会員11万名突破、約1年で約1万名増加

■ZWEIなど全国の加盟相談所が成長、20代の入会も増加

IBJ<6071>(東証プライム)は7月16日、運営する国内最大の結婚相談所ネットワーク「IBJ」の登録会員数が、7月15日時点で11万名を突破し、11万482名となったと発表した。2025年8月の10万名突破から約1年で約1万名増加。毎月6000名超が新たに入会している。

グループ相談所のZWEIをはじめ、全国4797社の加盟相談所で新規入会者数が堅調に推移した。結婚を前提とした出会いを効率的に探すニーズに加え、20代の入会も増加。会員数の拡大による出会いの増加や成婚実績、口コミなどが新規入会につながる好循環を生んでいる。

会員支援では、ファッションレンタルサービス「airCloset」の会員限定優待を7月に開始した。11万名突破記念として、賛同する加盟相談所で使える入会金1万1000円(税込み)割引クーポンも7月18日から8月16日まで配布する。割引は9月13日までの入会が対象となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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