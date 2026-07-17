トップカルチャー、創立40周年記念株主優待を実施、図書カード1000円分を上乗せ

■10月末時点で500株以上を保有する株主が対象、12月末ごろ発送

トップカルチャー<7640>(東証スタンダード)は7月16日、創立40周年記念株主優待を実施すると発表した。2026年12月12日に創立40周年を迎えることから、同年10月31日時点の株主名簿に記載された500株以上保有の株主に、通常優待へ図書カード1000円分を上乗せする。

保有期間1年未満の場合、500株以上1500株未満は通常分と記念分を合わせて2000円分、1500株以上は3000円分となる。1年以上保有の場合は、500株以上1500株未満で合計2500円分、1500株以上で合計4000円分を贈呈する。1年以上保有は、4月末と10月末の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載され、期間中の保有株式数が基準を満たすことが条件となる。

優待品は2026年12月末ごろ発送の株主総会招集通知に同封する予定。創立40周年記念優待は今回限りの実施となる。同社は、同優待による2026年10月期業績への影響は軽微と見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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