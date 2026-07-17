太洋物産、6月売上高48.0%増、輸入鶏肉と中国関連が伸長

■シップバック貨物が寄与、中国開拓部も110.2%増

太洋物産<9941>(東証スタンダード)は7月16日、2026年9月期6月度の月次売上高(速報)を発表した。全社売上高は18億2400万円となり、前年同月比48.0%増、金額では5億9100万円増加した。同社は内外物資の輸出入や国内取引を手がける専門貿易商社で、食料、農産、中国開拓、生活産業の4部門を展開している。

食料部は12億3700万円で57.1%増となった。輸入鶏肉がシップバック貨物の売上により3億9500万円と162.9%増、加工食品は4億1100万円と30.9%増、牛肉は2億300万円と81.3%増だった。中国開拓部は3億3800万円で110.2%増。うち中国関連は、三国間貿易と車両の売上がほぼ見込み通りに進み、前年同月の一時的な落ち込みの反動もあって144.3%増となった。

農産品は2億1000万円で12.2%増。一方、豚肉は船積みの大幅な遅れが響き、3800万円と59.9%減少した。2025年10月から2026年6月までの累計売上高は149億3200万円。速報値は月次決算に基づくため、実際の業績と差異が生じる可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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