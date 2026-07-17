プロディライト、6月の「INNOVERA」アカウント数5万6501に増加

■「IP-Line」チャネル数は8万1425、主要KPIが5月実績を上回る

プロディライト<5580>(東証グロース)は7月16日、2026年6月度の主要KPIを発表した。クラウドPBX「INNOVERA PBX」のアカウント数は5万6501となり、5月の5万5456を上回った。2025年7月の4万8934から、過去12カ月で増加基調が続いている。

同社は音声ソリューション事業を展開し、クラウド音声システムの企画・開発・販売、回線サービスや音声デバイスの販売を手がける。「INNOVERA」はスマートフォンやパソコンで会社の電話番号による発着信を可能にする国産クラウドPBXで、企業の電話環境のクラウド化を支援する。

独自のIP電話回線サービス「IP-Line」のチャネル数は8万1425となり、5月の8万949を上回った。2025年7月は7万6463で、その後は月ごとの増減を伴いながら2026年3月に8万台へ乗せた。公表値は6月度月次決算を反映した発表時点の数値としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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