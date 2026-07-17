pluszero、AIオペレーター「miraio　AI代表電話」の提供開始

■独自技術「AEI」と20年以上のコールセンター運営ノウハウを融合

pluszero<5132>(東証グロース)は7月16日、アップセルテクノロジィーズと共同開発したAIオペレーター「miraio AI代表電話」の提供を開始した。企業の代表電話や部署電話の受付業務を自動化するサービスで、プラスゼロの独自技術「AEI」と、アップセルテクノロジィーズが20年以上、累計8200社超の支援で培ったコールセンター運営ノウハウを融合した次世代型AIエンジン「PUT」を基盤とする。

受電内容をリアルタイムでテキスト化・要約し、SlackやTeams、Lark、メールなどへ即時通知する。営業電話の自動判別・遮断、FAQへの自律回答、緊急度の高い用件の指定先への接続にも対応。適切な部署や担当者へ用件を振り分ける一次受付・取次機能は近日中に提供する予定で、24時間365日の対応も可能となる。

LLMの回答を直接返さないAEIの二重過程モデルにより、ハルシネーションリスクを極限まで抑制。言葉のニュアンスや意図、突発的な言い換えを捉え、人間のオペレーターの声を基にしたクローンボイスで自然な対話を実現する。今後は代表電話受付に加え、特定業界や業務領域に特化したパッケージも展開し、業務効率化と労働生産性の向上を支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（2026/7/11）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（2026/7/10）

・【ＡＩデータセンター投資】半導体株調整後の新テーマ、データセクションの大型ＧＰＵ投資に注目（2026/7/8）

・ＳＯＸ急落後も相場は崩れず、ＴＯＰＩＸ最高値が映す物色の広がり（2026/7/6）

