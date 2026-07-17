エム・エイチ・グループ、AI子会社「MHAI」設立へ、MaaSなど3事業を中核に

■中核システムを原則自社開発、AIインフラから企業向けサービスまで一体提供

エム・エイチ・グループ<9439>(東証スタンダード)は7月16日、AI関連事業を迅速かつ専門的に推進する100%出資子会社「株式会社MHAI」の設立を決議したと発表した。資本金は1000万円で、7月下旬に設立し、8月上旬の事業開始を予定する。2027年6月期の連結業績への影響は軽微と見込む。

新会社は、AIソリューション、AIデータセンター、MaaS(Model as a Service)の3事業を中核に据える。AIインフラから企業向けAIサービスまでを一体的に提供する基盤を構築し、国内外のAI企業との協業や日本企業向けソリューションの提供を通じて、新たな収益機会の創出を目指す。

同社は「AI・DX支援事業」を、美容室支援事業に続く第2の成長曲線と位置付ける。中核システムは一部SESを活用しつつ原則として自社開発し、開発の迅速化や技術資産の蓄積、顧客・決済データの一元管理を進める方針。新会社は新規事業の開始に先駆けて設立するもので、正式な事業開始を機関決定した場合は改めて開示する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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