*04:16JST 7月16日のNY為替概況

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円15銭から162円55銭まで上昇し、引けた。

米がイランを連日で攻撃するなど対立深刻化による原油先高感が強まったほか、米小売売上高は予想通り鈍化したが、米先週分新規失業保険申請件数が労働市場の底堅さを示し年内の利上げを織り込み長期金利が上昇。ローガン米ダラス連銀総裁やシュミッド米カンザスシティ連銀総裁のタカ派発言でドル買いに拍車をかけた。

ユーロ・ドルは1.1470ドルから1.1431ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は186円04銭へ上昇後、185円72銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3518ドルから1.3460ドルまで下落。

ドル・スイスは0.8062フランから0.8097フランまで上昇。

【経済指標】

・米・6月小売売上高：前月比＋0.2％（予想：＋0.2％、5月：＋1.0％←＋0.9％）

・米・6月小売売上高(自動車除く)：前月比－0.2％（予想：－0.1％、5月：＋1.0％←＋0.8％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（7/11）：20.8万件（予想：21.7万件、前回：21.6万件←21.5万件）

・米・失業保険継続受給者数（7/4）：180.5万人（予想：181.8万人、前回：182.1万人←181.4万人）

・米・7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：41.4（・予想：12.5、6月：10.3）

・米・7月ニューヨーク連銀サービス業活動：8.7（・6月：－10.1）

・米・7月NAHB住宅市場指数：34（予想：35、6月：36←35）

・米・6月中古住宅販売成約指数：前月比－5.4％（予想：－0.5％、5月：＋3.5％←＋3.8％）

・米・5月企業在庫：前月比＋0.3％（予想：＋0.3％、4月：＋0.6％←＋0.5％）《KY》