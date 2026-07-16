*18:18JST 日本国土開発---26年5月期増収・大幅な増益、再度、期末配当金の増配を発表

日本国土開発＜1887＞は2026年7月15日、2026年5月期連結決算を発表した。売上高は前期比9.6%増の1,352.07億円、営業利益が同208.4%増の71.50億円、経常利益が同237.5%増の65.66億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同308.9%増の54.50億円となった。

土木事業の売上高は前期比2.6%増の380.31億円、利益面では、不採算案件の入替が進み、セグメント利益は3.18億円（前期は45.11億円の損失）となった。

建築事業の売上高は手持ちの大型工事が順調に進捗したことで同23.9%増の924.67億円、利益面でも好採算の大型工事が牽引し、セグメント利益は同170.5%増の69.87億円となった。

不動産事業においては、前期のような大型販売用不動産の売却がなく、売上高は同52.3%減の25.19億円、セグメント利益は同79.0%減の5.07億円となった。

エネルギー事業においては、前期のような大型販売用発電設備の売却がなく、売上高は同53.4%減の34.71億円、セグメント利益は同63.6%減の13.31億円となった。

2027年5月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比1.3%増の1,370.00億円、営業利益が同11.9%減の63.00億円、経常利益が同13.2%減の57.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同26.6%減の40.00億円を見込んでいる。

また同日、2026年5月期の期末配当予想について、前回予想に比べ2.00円増配の1株当たり15.00円とすることを発表した。これにより、中間配当として1株当たり10.00円を実施しており、2026年5月期の年間配当金は1株当たり25.00円になる予定。《AK》