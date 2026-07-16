*18:05JST 三機サービス---26年5月期2ケタ増収増益、メンテナンス事業の売上高・利益が伸長

三機サービス＜6044＞は15日、2026年5月期連結決算を発表した。売上高は前期比17.5%増の242.53億円、営業利益は同14.6%増の11.70億円、経常利益は同15.0%増の11.74億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同23.8%増の8.53億円となった。

メンテナンス事業の売上高は前期比16.8%増の216.96億円、セグメント利益は同17.7%増の10.70億円となった。

建設関連製品サービス事業の売上高は同25.0%増の25.91億円、セグメント利益は同7.2%減の1.03億円となった。

当年度については、メンテナンス事業において多店舗展開型の顧客を中心に展開するトータルメンテナンスサービスで、前期に発生した一部顧客への取引に係る状況変化を踏まえ、持続的なサービス品質の維持・向上に向けた提供体制の見直しに取り組んだ一方、メンテナンスサービスでは、大型設備更新案件の受注に伴い売上高が増加した。加えて、建設関連製品サービス事業においても、個別案件の受注が寄与し、業績が堅調に推移した。

2027年5月期通期については、同社及びシンメンテホールディングス＜6086＞との株式交換契約の締結に伴い、業績予想を未公表としている。《AK》