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東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、新興市場に資金向かわず
*17:34JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、新興市場に資金向かわず
東証グロース市場指数 927.62 -21.70／出来高 4億2436万株／売買代金 2170億円東証グロース市場250指数 719.47 -17.27／出来高 1億6472万株／売買代金 1578億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日ぶり反落。値下がり銘柄数は371、値上がり銘柄数は175、変わらずは42。
前日15日の米株式市場でダウ平均は続伸。好調な銀行決算が株価の支えとなったほか、生産者物価指数（PPI）が鈍化したことに加え、NY連銀のウィリアムズ総裁もタカ派色を弱め年内の利上げ観測がさらに後退し、株価支援要因となった。対イラン攻撃継続を受けた原油高が株価の重しとなったが、終盤にかけ再び買われた。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.30％安となった。朝方は買いが優勢となる場面があった。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の米株式市場では主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.08％下落しており、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株が手掛けにくく、このところ底堅さを見せている新興市場に投資資金がシフトするとの期待もあった。しかし、ここ最近は、東証プライムの主力半導体関連株と新興市場の逆相関の構図は薄れており、今日は東証プライムからの投資資金シフトは見られず、新興市場の朝方の買いは限定的だった。一方、昨日の東証グロース市場指数が2％近く上昇したことから、今日は目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、東証グロース市場指数は949pt台に位置する200日移動平均線が上値抵抗線として意識され、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあり、朝方の売り買い一巡後は売りに押される展開となり、東証グロース市場指数はほぼ終日、下げ幅を広げる動きとなった。
個別では、営業利益が前期2.9倍・今期45.8％増予想と発表したロゴスHD＜205A＞、26年8月期業績予想を上方修正したサイエンスアーツ＜4412＞、第3四半期累計の営業利益が68.4％増となったラストワンマイル＜9252＞、第1四半期営業利益が61.2％増となったジェイドG＜3558＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、バリューC＜9238＞、JSH＜150A＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業利益が37.0％減となったJRC＜6224＞、第1四半期営業損益が0.35億円の赤字となったメタリアル＜6182＞、第3四半期累計の営業利益が32.3％減となったTWOST＜7352＞、第3四半期累計の営業損益が0.41億円の赤字となったアスタリスク＜6522＞が下げた。時価総額上位銘柄では、GO＜581A＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、TMH＜280A＞、QDレーザ＜6613＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9238|バリューＣ | 454| 80| 21.39|
2| 150A|ＪＳＨ | 462| 80| 20.94|
3| 157A|Ｇモンスター | 1015| 150| 17.34|
4| 6033|エクストリーム | 1648| 238| 16.88|
5| 175A|ウィルスマート | 690| 95| 15.97|
6| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 167| 23| 15.97|
7| 325A|ＴＥＮＴＩＡＬ | 1637| 219| 15.44|
8| 205A|ロゴスＨＤ | 2084| 226| 12.16|
9| 446A|ノースサンド | 1598| 154| 10.66|
10| 3187|ミラタップ | 322| 31| 10.65|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 280A|ＴＭＨ | 1403| -400| -22.19|
2| 6522|アスタリスク | 1499| -400| -21.06|
3| 6613|ＱＤレーザ | 1940| -444| -18.62|
4| 4586|メドレック | 65| -14| -17.72|
5| 7352|ＴＷＯＳＴ | 373| -80| -17.66|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 167| -35| -17.33|
7| 4424|Ａｍａｚｉａ | 311| -59| -15.95|
8| 9212|ＧＥＩ | 288| -51| -15.04|
9| 6182|メタリアル | 495| -87| -14.95|
10| 5026|トリプルアイズ | 587| -98| -14.31|《SK》
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