Samsung Displayが史上初のプレスデー開催、2028年登場と噂のスライダブル端末コンセプトを公開

Samsung Displayは韓国本社で史上初となるプレスデーを開催し、次世代のスライダブル（スライド式）スマートフォンコンセプトと、ほぼゼロベゼルのOLEDパネルを公開した。スライダブル端末の商用化は2028年前半になると報じられており、来週発表予定の「Galaxy Z Fold 8」や秋に予想されるApple初の折りたたみiPhoneの購入を検討している消費者にとって、新たな選択肢のタイムラインが提示された形だ。現在公開されているのはコンセプト段階であり、実際の製品化にはまだ時間がかかる未確定な要素も多い。

■スライダブル端末の2つのコンセプトと新たなカテゴリ

最初のコンセプトである「Flex Slidable」は、閉じた状態ではポケットに収まる4.7インチのコンパクトな端末だ。片端を引っ張ると、筐体に隠れていたOLEDパネルの一部が引き出され、画面が7.2インチに拡張される。ヒンジや折り目なしに、スマートフォンサイズからタブレットに近いサイズへと変化する。デモンストレーションでは、拡張メカニズムは意図的にゆっくりと動かされていたが、これは技術的なプレースホルダーであり、実際の製品版ではボタン駆動のアクチュエーターに置き換えられる見込みだ。

2つ目のコンセプト「Flex Hybrid」は、折りたたみ（フォルダブル）とスライダブルの技術を1つの筐体に統合することで、同じく7.2インチの画面サイズを実現している。ディスプレイの左側が折りたたまれ、右側がスライドする仕組みだ。Samsung Displayによると、両方の技術を統合したモバイルデバイスはこれが初となる。これは技術的な野心を示すと同時に、1つのフレキシブルパネルの隣接する部分に2種類の異なる機械的ストレスが同時にかかるという、単独の技術では直面しなかった課題への挑戦でもある。

現在折りたたみスマートフォンを使用しているユーザーにとって、折りたたみ式とスライダブル式の実用上の違いは大きい。折りたたみ式では数万回の開閉によって折り目に跡（クリースの発生）が残るが、スライダブル設計では応力が集中する単一の曲げポイントがないため、構造的にこの問題は発生しない。ディスプレイは内部のガイドローラーに沿って連続的に巻き取られるため、応力は1つの軸ではなく長い円弧全体に分散される。

■スライダブル開発における技術的障壁

Samsung Displayのコアコンポーネント技術チームを率いるエグゼクティブ・バイスプレジデントのByung Duk Yang氏は、Tom's Guideの取材に対し、その難しさを率直に語った。「スライダブルというフォームファクターは簡単ではありません。多くの人がスライダブルやローラブル（巻き取り式）スマートフォンに強い関心を持っていることは知っています。しかし、私はエンジニアであり、エンジニアの視点から見ると克服すべき障害が数多くあります」と同氏は述べている。

Yang氏が言及した障害は具体的なものだ。折りたたみスマートフォンの可動部は、固定軸を中心に回転する受動的な機械的ジョイントであるヒンジだ。一方、スライダブルスマートフォンの可動部は、モーター駆動のレールシステム（動力付きアクチュエーター、ギア機構、ディスプレイ筐体が移動するトラック）となる。画面が引っかかったり、フレキシブルパネルに不均等な張力をかけたりすることなく引き出され、収納されるためには、すべてのコンポーネントが正確な許容誤差を維持しなければならない。また、移動するトレイの経路上に配置できないバッテリーは、メカニズムを避けて配置する必要があり、従来のスマートフォンのパッケージングでは解決する必要のなかった立体的なパズルとなる。さらに、ディスプレイへの電気的接続は、劣化することなく何千回もの伸縮サイクルに耐えうる柔軟性が求められる。

耐久性の基準を考慮すると、このタイムラインは悲観的というよりむしろ現実的だ。プレスデーにおいて、Samsung Displayは折りたたみディスプレイを50万回の開閉サイクルでストレステストする小型の耐久性ラボを公開した。これは同社がパネルの商用利用を認証する前に用いるベンチマークである。しかし、商用のスライダブルスマートフォンを製造した企業はまだ存在しないため、スライダブル機構には同等の基準が存在しない。モーター駆動のレールシステムでその基準に到達することは、Yang氏の言葉を借りれば「簡単ではない」。韓国の業界筋からのサプライチェーン情報によると、Samsungのモバイル部門は初の商用スライダブルデバイスの目標を2028年前半に設定していると報じられており、このタイムラインはYang氏の準備状況に関する慎重な発言とも一致している。

これまでにも複数の企業がこのフォームファクターを消費者に届けようと試み、失敗してきた。LGはCES 2021で機能するローラブルスマートフォンをデモンストレーションしたが、同年スマートフォン市場から撤退した際にプロジェクト全体を中止した。Oppo、Motorola、Tecnoも同様のコンセプトを追求したが、製品化には至っていない。Samsungは彼らと同じ轍を踏まず、より慎重に開発を進めており、その慎重さ自体が今回の発表の重要な要素となっている。

■ほぼゼロベゼルを実現する技術

スライダブルのコンセプトが最も注目を集めた一方で、プレスデーでデモンストレーションされた「ほぼゼロベゼル」のパネルは、最も早く商用化される可能性のある開発成果かもしれない。Samsungが展示した6.8インチのOLEDパネルは、上部の縁がわずか0.4mm、左右と下部の縁がそれぞれ0.6mmという寸法で、視覚的にベゼルを認識するのが難しいレベルに達している。Samsungがこの小型パネルをタブレットサイズのディスプレイのすぐ前に配置したところ、観察者は一方の画面がどこで終わり、もう一方がどこから始まっているのかを見分けるのに苦労したほどだ。

この結果を達成するためには、長年にわたりディスプレイ設計の制約となっていた「ドライバー回路をどこに配置するか」という技術的課題を解決する必要があった。すべてのOLEDパネルには、ピクセルの各行と列に信号を送るディスプレイドライバーICが必要だ。従来、このICはCOG（Chip-on-Glass）またはCOF（Chip-on-Film）方式を用いてパネルの端近くに実装されており、その物理的なサイズが側面や下部の縁の最小幅を決定していた。Samsungの解決策は、同社のオンセルタッチ技術「Y-OCTA」（タッチセンサー層を別のフィルム層としてではなく、OLEDパネルに直接統合する技術）を使用してドライバーICを可視エッジからさらに遠ざけ、フレキシブル基板をディスプレイスタックの下に完全に曲げることで接続テールをルーティングし、境界スペースを占有させるのではなくパネルの後ろに隠すというものだ。

その結果、現在市場に出回っているスマートフォンと比較してベゼル幅を40%削減したとSamsungは説明している。真のゼロベゼルパネルへの残りの障壁は、概念的なものではなく技術的な限界だ。有機OLED材料を水分や酸素から密閉する薄膜カプセル化層は、劣化を防ぐために最小限の周囲長を維持する必要があり、現在その最小値が限界となっている。製造時の機械的ストレスが最も高くなる四隅に歩留まりのリスクが集中する。この仕様で機能するパネルのデモンストレーションが行われたことは、歩留まり問題において意味のある進展があったことを示唆しているが、同社はこの設計の生産量や商用化のタイムラインを明らかにしていない。

なお、Appleは将来のiPhone向けに、パネルの4辺すべてを筐体の後ろに曲げる「4辺曲げOLED」と呼ばれる技術を用いて、ほぼゼロベゼルの設計を独自に開発していると報じられている。Samsung DisplayがAppleと独占供給契約を結んでいることを踏まえると、同社のベゼル削減アプローチがその開発に直接結びついているかどうかは、公式には確認されていない。

■なぜ今、Samsung Displayは技術を公開したのか

水曜日のイベントのタイミングは偶然ではない。Samsung Displayは、2012年に独立した子会社として設立されて以来、研究開発の取り組みを非公開で行っており、過去にこれに相当するプレス向け公開を行ったことはなかった。親会社の最も重要な年次製品発表の1週間前、そしてSamsung Displayがパネルを供給するApple初の折りたたみiPhoneの発表が予想される約8週間前に本社をジャーナリストに公開したことは、意図的な市場へのシグナルである。

CINNO Researchの2026年第1四半期のAMOLEDデータによると、Samsung Displayは2026年第1四半期時点で世界のAMOLEDスマートフォンパネル出荷量の約41.7%を占めている。また、UBI Researchによれば、2025年通年の世界のOLED収益の48%を占めており、この収益シェアは出荷量シェアを大幅に上回り、プレミアムかつ高利益率のセグメントにおける同社の優位性を反映している。しかし、これらの数字はプレッシャーにさらされている。2026年第1四半期には、中国メーカーがスマートフォン向けAMOLEDパネルの出荷量で初めて合計50%の壁を突破した。BOEの第1四半期の市場シェアは前年同期比17.7%増と急増し、単独で20.1%に達した。さらに、中国のパネルメーカーのフレキシブルAMOLEDラインにおける歩留まり率は約85%に上昇しており、2023年時点では30パーセントポイントもあった品質の差を縮めている。

このような背景の中、2028年以降を見据えた研究開発のパイプラインをデモンストレーションすることには明確な目的がある。Samsung Displayは、現在の出荷量ではなく、ロードマップの深さで差別化を図っているのだ。競合他社がまだ折りたたみ技術に追いつこうとしている段階で、折りたたみの次に来るものを示すことは、市場シェアの統計だけでは伝えられない将来の市場ポジションを主張するものである。

現在から2028年までの商業的な橋渡しはすでに資金面で確保されている。Samsung Displayは、Apple初の折りたたみiPhone向けに折りたたみOLEDパネルを提供する3年間の独占供給契約を結んでおり、2026年6月には牙山（アサン）およびベトナムの施設で量産が開始された。初期生産は、2026年の発売に向けて約300万枚のパネルをカバーしている。この契約により、Samsung Displayは少なくとも3世代にわたりスマートフォン市場で最も戦略的に重要な新製品に組み込まれることになり、次世代フォームファクターの技術開発を継続する間の収益を確保している。

■7月22日の新製品発表に向けて

Samsungの次回の「Galaxy Unpacked」イベントは2026年7月22日にロンドンで開催されることが確認されており、「Galaxy Z Fold 8」「Galaxy Z Fold 8 Wide」「Galaxy Z Flip 8」が、「Samsung Galaxy Glasses」や「Galaxy Watch 9」シリーズとともに発表されると予想されている。Fold 8のラインナップには、Samsungの「Flex Titanium」が採用される見込みだ。これは人間の髪の毛の約3分の1の厚さでありながら、従来のポリマーフィルムの20倍の剛性を持つチタン合金フィルムであり、繰り返し折りたたむ柔軟性を維持しつつ、展開時にはOLEDパネルの下で大幅に安定したサポートを提供する。

現在購入を検討している消費者にとって、水曜日のプレスデーは具体的な判断材料を提供する。現在の折りたたみスマートフォンは、成熟し商業的に証明された製品である。一方、スライダブルスマートフォンは、現実的な技術的障害を伴うコンセプトであり、2028年という現実的だが未確認のタイムラインが報じられている。ほぼゼロベゼルのパネルは出荷に近い状態だが、発表された製品はまだない。7月15日にSamsung Displayの本社で展示されたものはどれも現在購入できるものではなく、すべてが将来実現するであろうものに向けた純粋な進歩を表している。この進歩が2026年の折りたたみ端末購入の計算を変えるかどうかは、各購入者が自身で比較検討すべき問題だが、Samsung Displayは今回そのタイムラインを明確にし、その答えは約2年先にあることを示した。

■注目ポイントQ&A

●スライダブルディスプレイと折りたたみディスプレイの違いは何ですか？

折りたたみディスプレイは単一のポイント（ヒンジ軸）で曲がるため、時間の経過とともにその線に折り目（クリース）が生じます。一方、スライダブルディスプレイは筐体から引き出される際に内部のガイドローラーに沿って巻き取られるため、応力が1点に集中せず、長い円弧全体に分散されます。その結果、折り目は生じませんが、受動的なヒンジの代わりにモーター駆動のレール機構、正確な許容誤差、可動部を避けるバッテリー配置など、異なる技術的課題が求められます。

●Samsungはいつスライダブルスマートフォンを発売しますか？

Samsung Displayは商用化のタイムラインを公式には確認していません。韓国の業界筋からのサプライチェーン情報では、Samsungのモバイル部門が商用のスライダブルデバイスを導入する目標時期として2028年前半が指摘されており、これは7月15日のプレスデーでSamsung Displayの技術幹部が用いた慎重な表現とも一致しています。これらの報告は匿名の情報源によるものであり、公式な約束ではなく、信頼できる業界のシグナルとして扱う必要があります。

●SamsungはどのようにしてOLEDパネルのほぼゼロベゼルを達成しているのですか？

主な技術的アプローチは、ディスプレイドライバーICを可視パネルの端から遠ざけることです。Samsungはオンセルタッチ技術である「Y-OCTA」を使用して独立したタッチデジタイザー層を排除し、パッケージングスペースを確保しています。パネルとドライバーICを繋ぐ接続テールは、Chip-on-Film技術を用いてディスプレイスタックの下に完全に曲げられ、境界部分を占有する代わりに筐体の後ろに隠されます。残りの非発光部分の周囲長は、有機OLED材料を密閉する薄膜カプセル化層によって制限されており、これが現在ベゼルをどこまで薄くできるかの物理的な限界となっています。

●Samsungがプレスデーで展示した内容は、今折りたたみスマートフォンを買うべきかどうかに影響しますか？

Samsung Displayは、スライダブルスマートフォンが直面している技術的障害が現実的なものであり、2028年という商用化のタイムラインが悲観的ではなく現実的であることを示しました。折りたたみ特有の折り目（クリース）をどうしても避けたい場合、技術的課題が予定通りに解決されれば、2028年のスライダブル端末は待つ価値があるかもしれません。もし2026年に大画面スマートフォンが必要であれば、7月22日発表予定の「Galaxy Z Fold 8」や、9月に予想されるAppleの折りたたみiPhoneが現在の選択肢となります。Samsungがデモンストレーションしたほぼゼロベゼルのパネルには、製品化のタイムラインは発表されていません。7月15日に展示されたフォームファクターは、現在購入できるものではありません。

元記事: Samsung Display Reveals Slidable Phones and 0.4mm Bezels at First-Ever Press Day