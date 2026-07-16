日本エンタープライズ子会社NEインベストメント、トヨタ発スタートアップのOneStreamに出資へ

■海上コンテナ物流を一気通貫で管理、港湾渋滞の解消と生産性向上を支援

日本エンタープライズ<4829>(東証スタンダード)の子会社で投資業を手掛けるNEインベストメントは7月16日、トヨタ自動車<7203>(東証プライム)からの吸収分割により設立されたOneStreamへの出資を決定したと発表した。同社は2026年4月設立で、愛知県名古屋市に本社を置く。

OneStreamは、慢性化する港湾渋滞の解消などコンテナ物流の構造改革を目指し、デジタルプラットフォーム「One Stream」を提供する。荷主から港湾まで、トラックや倉庫を含む海上コンテナ物流のプロセスを一気通貫で管理・最適化し、全体の可視化を通じて物流の効率化と生産性向上を支援する。

■モビリティ事業との相乗効果を見込む

日本エンタープライズグループは、交通情報サービスをはじめとするモビリティ関連事業を通じ、安全・安心で持続可能な社会インフラの構築に取り組んでいる。OneStreamが進める物流のデジタル化・効率化は同グループの事業方針との親和性が高く、将来的な事業シナジーが期待できると判断した。

NEインベストメントは今回の出資を契機に、OneStreamとの関係を強化し、将来的な連携の可能性を検討する。日本エンタープライズグループは今後も、相乗効果が見込める企業への投資やアライアンスを進め、企業価値の向上と持続可能な社会の構築を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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