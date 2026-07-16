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出来高変化率ランキング（14時台）～テイツー、GSIクレオスなどがランクイン

2026年7月16日 14:44

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記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～テイツー、GSIクレオスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月16日　14:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜449A＞ SSSPヘ無　　　 240780 　3556.029　 360.54% 0.0015%
＜7610＞ テイツー　　　　　　6997100 　79205.32　 281.16% 0.0135%
＜8101＞ GSIクレオス　　　203900 　47806.78　 272.87% 0.0663%
＜414A＞ オーバラップ　　　　1134800 　86096.44　 256.93% -0.1313%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　474500 　122182.38　 244.46% 0.1612%
＜2238＞ iF500ベア　　　7531 　11998.2　 236.45% -0.0016%
＜5817＞ JMACS　　　　　698500 　100030.54　 230.92% 0.0537%
＜7888＞ 三光合成　　　　　　815900 　99902.3　 223.14% 0.0043%
＜5574＞ ABEJA　　　　　824600 　272499.38　 212.48% 0.0182%
＜325A＞ TENTIAL　　　1899000 　446522.34　 201.12% 0.141%
＜3547＞ ユニシアHD　　　　198100 　58018.74　 198.71% 0.1149%
＜6047＞ Gunosy　　　　999500 　60722.36　 197.41% -0.1709%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　1929100 　160254　 182.01% -0.0401%
＜7138＞ TORICO　　　　8331500 　219259.68　 180.6% 0.1736%
＜3791＞ IGポート　　　　　841000 　168612.24　 169.92% -0.2264%
＜367A＞ プリモGHD　　　　355200 　200243.78　 164.22% -0.0484%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　484500 　67046.82　 163.13% -0.1057%
＜277A＞ グロービンク　　　　1255900 　526863.4　 148.7% -0.1531%
＜4840＞ トライアイズ　　　　72900 　11650.74　 145.95% 0.0242%
＜197A＞ タウンズ　　　　　　796100 　103771.34　 143.45% 0.0406%
<1311> NFTPX30　　　74049 　69584.674　 140.55% -0.0095%
<4664> RSC　　　　　　　185300 　45743.58　 138.51% 0.0322%
<6433> ヒーハイスト　　　　298300 　90457.72　 133.93% -0.0101%
<3915> テラスカイ　　　　　626400 　430513.38　 133.18% 0.0086%
<9517> イーレックス　　　　656500 　174324.66　 130.69% 0.0873%
<2568> 上場NSQ　　　　　94080 　460927.347　 123.71% -0.0112%
<8624> いちよし　　　　　　382200 　181134.58　 116.05% -0.0552%
<6058> ベクトル　　　　　　1404800 　832224.98　 115.12% -0.1372%
<2254> GX中国EV　　　　158801 　69467.121　 112.48% -0.0026%
<1305> iFTPX年1　　　142740 　317269.052　 108.27% -0.0114%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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