*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～テイツー、GSIクレオスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月16日 14:17 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜449A＞ SSSPヘ無 240780 3556.029 360.54% 0.0015%

＜7610＞ テイツー 6997100 79205.32 281.16% 0.0135%

＜8101＞ GSIクレオス 203900 47806.78 272.87% 0.0663%

＜414A＞ オーバラップ 1134800 86096.44 256.93% -0.1313%

＜6505＞ 東洋電 474500 122182.38 244.46% 0.1612%

＜2238＞ iF500ベア 7531 11998.2 236.45% -0.0016%

＜5817＞ JMACS 698500 100030.54 230.92% 0.0537%

＜7888＞ 三光合成 815900 99902.3 223.14% 0.0043%

＜5574＞ ABEJA 824600 272499.38 212.48% 0.0182%

＜325A＞ TENTIAL 1899000 446522.34 201.12% 0.141%

＜3547＞ ユニシアHD 198100 58018.74 198.71% 0.1149%

＜6047＞ Gunosy 999500 60722.36 197.41% -0.1709%

＜7719＞ 東京衡機 1929100 160254 182.01% -0.0401%

＜7138＞ TORICO 8331500 219259.68 180.6% 0.1736%

＜3791＞ IGポート 841000 168612.24 169.92% -0.2264%

＜367A＞ プリモGHD 355200 200243.78 164.22% -0.0484%

＜2884＞ ヨシムラフード 484500 67046.82 163.13% -0.1057%

＜277A＞ グロービンク 1255900 526863.4 148.7% -0.1531%

＜4840＞ トライアイズ 72900 11650.74 145.95% 0.0242%

＜197A＞ タウンズ 796100 103771.34 143.45% 0.0406%

<1311> NFTPX30 74049 69584.674 140.55% -0.0095%

<4664> RSC 185300 45743.58 138.51% 0.0322%

<6433> ヒーハイスト 298300 90457.72 133.93% -0.0101%

<3915> テラスカイ 626400 430513.38 133.18% 0.0086%

<9517> イーレックス 656500 174324.66 130.69% 0.0873%

<2568> 上場NSQ 94080 460927.347 123.71% -0.0112%

<8624> いちよし 382200 181134.58 116.05% -0.0552%

<6058> ベクトル 1404800 832224.98 115.12% -0.1372%

<2254> GX中国EV 158801 69467.121 112.48% -0.0026%

<1305> iFTPX年1 142740 317269.052 108.27% -0.0114%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》