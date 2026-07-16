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出来高変化率ランキング（13時台）～東京衡機、テラスカイなどがランクイン
*14:34JST 出来高変化率ランキング（13時台）～東京衡機、テラスカイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜449A＞ SSSPヘ無 240510 3556.029 360.50% 0.0017%
＜7610＞ テイツー 6183200 79205.32 270.02% 0.0405%
＜8101＞ GSIクレオス 172800 47806.78 256.64% 0.0668%
＜414A＞ オーバラップ 1081500 86096.44 251.92% -0.1173%
＜2238＞ iF500ベア 7531 11998.2 236.45% -0.0016%
＜6505＞ 東洋電 424600 122182.38 232.43% 0.1696%
＜5817＞ JMACS 662100 100030.54 225.04% 0.0656%
＜7888＞ 三光合成 785200 99902.3 218.74% 0.0097%
＜5574＞ ABEJA 773900 272499.38 205.41% 0.0195%
＜325A＞ TENTIAL 1775700 446522.34 192.75% 0.153%
＜3547＞ ユニシアHD 177800 58018.74 185.41% 0.1149%
＜6047＞ Gunosy 884400 60722.36 182.82% -0.1645%
＜7719＞ 東京衡機 1806200 160254 174.29% -0.0286%
＜3791＞ IGポート 831300 168612.24 168.53% -0.2264%
＜7138＞ TORICO 7482100 219259.68 167.12% 0.1458%
＜2884＞ ヨシムラフード 467700 67046.82 158.69% -0.1028%
＜367A＞ プリモGHD 315000 200243.78 149.32% -0.0474%
＜1311＞ NFTPX30 73129 69584.674 138.99% -0.0066%
＜277A＞ グロービンク 1126700 526863.4 135.46% -0.1319%
＜197A＞ タウンズ 731300 103771.34 132.87% 0.0428%
<3915> テラスカイ 607200 430513.38 129.43% 0.0159%
<4664> RSC 167800 45743.58 126.23% 0.0279%
<2254> GX中国EV 158801 69467.121 112.48% -0.0026%
<9517> イーレックス 547400 174324.66 107.99% 0.0764%
<8624> いちよし 330200 181134.58 98.87% -0.0349%
<9602> 東宝 7622500 3941136.13 95.92% 0.0241%
<1305> iFTPX年1 128040 317269.052 95.19% -0.0076%
<3558> ジェイドG 300100 190083.1 94.48% 0.0425%
<1369> One225 11300 278304.86 94.20% -0.0238%
<1345> 上場Jリート 90832 55644.694 94.01% -0.0085%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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