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出来高変化率ランキング（13時台）～東京衡機、テラスカイなどがランクイン

2026年7月16日 14:34

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記事提供元：フィスコ

*14:34JST 出来高変化率ランキング（13時台）～東京衡機、テラスカイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月16日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜449A＞ SSSPヘ無　　　 　240510 　3556.029　 360.50% 0.0017%
＜7610＞ テイツー　　　　　 　6183200 　79205.32　 270.02% 0.0405%
＜8101＞ GSIクレオス　　 　172800 　47806.78　 256.64% 0.0668%
＜414A＞ オーバラップ　　　 　1081500 　86096.44　 251.92% -0.1173%
＜2238＞ iF500ベア　　 　7531 　11998.2　 236.45% -0.0016%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　 　424600 　122182.38　 232.43% 0.1696%
＜5817＞ JMACS　　　　 　662100 　100030.54　 225.04% 0.0656%
＜7888＞ 三光合成　　　　　 　785200 　99902.3　 218.74% 0.0097%
＜5574＞ ABEJA　　　　 　773900 　272499.38　 205.41% 0.0195%
＜325A＞ TENTIAL　　 　1775700 　446522.34　 192.75% 0.153%
＜3547＞ ユニシアHD　　　 　177800 　58018.74　 185.41% 0.1149%
＜6047＞ Gunosy　　　 　884400 　60722.36　 182.82% -0.1645%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　 　1806200 　160254　 174.29% -0.0286%
＜3791＞ IGポート　　　　 　831300 　168612.24　 168.53% -0.2264%
＜7138＞ TORICO　　　 　7482100 　219259.68　 167.12% 0.1458%
＜2884＞ ヨシムラフード　　 　467700 　67046.82　 158.69% -0.1028%
＜367A＞ プリモGHD　　　 　315000 　200243.78　 149.32% -0.0474%
＜1311＞ NFTPX30　　 　73129 　69584.674　 138.99% -0.0066%
＜277A＞ グロービンク　　　 　1126700 　526863.4　 135.46% -0.1319%
＜197A＞ タウンズ　　　　　 　731300 　103771.34　 132.87% 0.0428%
<3915> テラスカイ　　　　 　607200 　430513.38　 129.43% 0.0159%
<4664> RSC　　　　　　 　167800 　45743.58　 126.23% 0.0279%
<2254> GX中国EV　　　 　158801 　69467.121　 112.48% -0.0026%
<9517> イーレックス　　　 　547400 　174324.66　 107.99% 0.0764%
<8624> いちよし　　　　　 　330200 　181134.58　 98.87% -0.0349%
<9602> 東宝　　　　　　　 　7622500 　3941136.13　 95.92% 0.0241%
<1305> iFTPX年1　　 　128040 　317269.052　 95.19% -0.0076%
<3558> ジェイドG　　　　 　300100 　190083.1　 94.48% 0.0425%
<1369> One225　　　 　11300 　278304.86　 94.20% -0.0238%
<1345> 上場Jリート　　　 　90832 　55644.694　 94.01% -0.0085%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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