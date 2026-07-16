*13:16JST ガーデン---株主優待制度を拡充、デジタルギフト選択制度を追加

ガーデン＜274A＞は14日、株主優待制度の拡充を決定したと発表した。

従来は国内の壱角家および山下本気うどん全店で利用できる株主優待お食事券を贈呈していたが、店舗のない地域に居住する株主にも利用しやすい制度とするため、お食事券に加えて「デジタルギフト(R)」を選択できる制度を導入する。全国の株主が公平に優待を利用できる環境を整え、中長期的な保有を促進することが新制度の目的である。

新制度では、2026年4月14日に公表した保有株数および継続保有期間に応じた優待内容は維持したまま、お食事券1枚につき1,000ポイント(1,000円相当)のデジタルギフト(R)へ交換できる選択肢を追加する。100株以上200株未満の株主は保有期間半年未満で1,000円分、半年以上継続保有で2,000円分、200株以上400株未満ではそれぞれ2,000円分、3,000円分、400株以上では3,000円分、5,000円分のデジタルギフト(R)を選択できる。なお、お食事券との重複付与や混合はしない。

デジタルギフト(R)の交換先は、PayPayマネーライト、楽天ポイントギフト、Amazonギフトカード、dポイント、au PAYギフトカード、WAON POINT、QUOカードPay、FamiPayギフト、nanacoギフト、Pontaポイントなどを予定している。適用開始は2026年8月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主が対象で、2026年11月贈呈予定分から新制度を適用する。デジタルギフト(R)を希望しない場合は、従来どおりお食事券が発送される。《KT》