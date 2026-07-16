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三機サービス シンメンテホールディングスとの経営統合契約および株式交換契約の締結
記事提供元：フィスコ
*11:13JST 三機サービス---シンメンテホールディングスとの経営統合契約および株式交換契約の締結
三機サービス＜6044＞とシンメンテホールディングス＜6086＞は15日開催の両社の取締役会で、両社対等の精神に基づく経営統合を行うことを決定した。また、シンメンテホールディングスは株式交換の効力発生を条件として三機シンメンテホールディングス（以下、三機シンメンテHD）に商号変更することを決議している。
この決定に伴い、両社は三機シンメンテHDがシンプロメンテおよびテスコならびに三機サービスの経営管理を担う新たな持株会社体制へ移行するため、シンメンテHDを会社法767条の定める「発行済株式の全部を取得する株式会社」、三機サービスを会社法768条1項1号の定める「株式交換をする株式会社」とする株式交換を実施することを決定し、同日、両社間で経営統合契約および株式交換契約を締結した。
この株式交換は、三機サービスにおいては、2026年8月28日開催予定の定時株主総会、シンメンテホールディングスにおいては、2026年9月4日開催予定の臨時株主総会の決議による契約の承認を得た上で、2026年12月1日を効力発生日として行われる予定。
この株式交換の効力発生日に先立ち、三機サービスの普通株式は、東京証券取引所スタンダード市場において2026年11月27日付で上場廃止（最終売買日は2026年11月26日）となる予定。《KT》
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