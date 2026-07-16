*11:10JST トヨクモ---「NotePM」、「ITreview Grid Award」で「Leader」を24期連続受賞

トヨクモ＜4058＞の子会社プロジェクト・モードは15日、提供するナレッジ管理SaaS「NotePM」が、「ITreview Grid Award 2026 Summer」のコラボレーションツール部門とマニュアル作成ツール部門で「Leader」を24期連続受賞したと発表した。また、ナレッジマネジメントツール部門と社内ポータルサイト作成ツール部門でも「Leader」を受賞しており、複数カテゴリで高い評価を獲得した。

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しており、7月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Summer」では、約16万件のレビューをもとに、顧客満足度と市場での認知度の双方に優れた製品を「Leader」として表彰した。「Leader」は、多くの利用者から支持を得ている製品に付与される評価であり、連続受賞となった「NotePM」は継続して高いユーザー評価を維持していることが示された。《KT》