*11:02JST フォーバル---香川県の「インドネシアビジネスマッチング等開催業務」を受託

フォーバル＜8275＞は15日、香川県が実施する「香川県インドネシアビジネスマッチング等開催業務」を受託したと発表した。

本事業は、人口増加と経済成長が続くインドネシア市場への県内企業の進出や販路拡大を支援することを目的とし、海外展開に関するキックオフセミナーの開催、個別相談対応、インドネシア企業とのビジネスマッチングを総合的に実施する。

具体的には、香川県内企業を対象とした「海外展開キックオフセミナー」を開催し、海外ビジネスを始める際のポイントや海外展開の成功事例、東南アジア地域の市場動向、インドネシアのビジネス環境、本事業の活用方法などを解説する。また、委託期間中はインドネシア市場への進出や販路開拓に関する個別相談を随時実施し、市場情報の提供や事業課題の整理、現地進出に向けた助言など、企業ごとの状況に応じた伴走型支援を行う。

さらに、香川県の審査を通過した県内企業を対象に、インドネシア企業との個別商談機会を提供する。参加企業のニーズを踏まえて有望な現地企業とのマッチングを実施し、商談先候補企業の選定や日程調整、オンライン商談の運営支援、現地対面商談の手配、提案資料のブラッシュアップ、英語・インドネシア語への翻訳支援、通訳者の手配、商談後のフォローアップまでの支援を一貫して提供し、県内企業のインドネシア市場への進出と販路拡大を後押しする。《KT》