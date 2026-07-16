*10:49JST クオールホールディングス---ESG投資指数構成銘柄に2年連続選定

クオールホールディングス＜3034＞は15日、FTSE Russellにより構築されたESG投資指数「FTSE JPX Blossom Japan Index」および「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に2年連続で選定されたと発表した。

今回の選定は、継続的なESGに対する取り組みが国際的に評価されたものとなる。クオールグループは、医療サービスを提供する企業として、経済的価値の創出に加え、社会的価値の向上を追求することも重要な責務と考え、サステナビリティ委員会を中心に取り組みを推進している。

具体的には、人権や環境課題に関する方針の策定・社内浸透、健康経営の推進、気候変動問題への取り組み、ESGデータの適切な開示などを継続的に実施している。これらの取り組みが評価され、FTSE Russellが提供するESG投資指数の構成銘柄への選定につながった。

今後もグループ全体でESGに対する取り組みを一層強化し、持続可能な社会の実現への貢献を目指す。《KT》