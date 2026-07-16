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出来高変化率ランキング（10時台）～テイツー、オーバラップなどがランクイン

2026年7月16日 10:43

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記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～テイツー、オーバラップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月16日　10:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜449A＞ SSSPヘ無　　　 81440 　3556.029　 298.97% 0.0008%
＜7610＞ テイツー　　　　　　4342300 　79205.32　 234.17% 0.0608%
＜414A＞ オーバラップ　　　　780100 　86096.44　 215.78% -0.1453%
＜2238＞ iF500ベア　　　6019 　11998.2　 210.87% -0.0011%
＜7888＞ 三光合成　　　　　　646800 　99902.3　 195.94% 0.0119%
＜5817＞ JMACS　　　　　495600 　100030.54　 191.8% 0.0676%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　281700 　122182.38　 185.01% 0.1875%
＜8101＞ GSIクレオス　　　85200 　47806.78　 175.8% 0.0639%
＜5574＞ ABEJA　　　　　536900 　272499.38　 162.47% 0.048%
＜325A＞ TENTIAL　　　1212500 　446522.34　 143.47% 0.1488%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　1283200 　160254　 132.07% 0.0229%
＜1311＞ NFTPX30　　　68384 　69584.674　 130.63% -0.0114%
＜367A＞ プリモGHD　　　　260000 　200243.78　 125.53% -0.0474%
＜3547＞ ユニシアHD　　　　109400 　58018.74　 123.84% 0.0943%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　346600 　67046.82　 121.36% -0.1246%
＜7138＞ TORICO　　　　4905600 　219259.68　 115.19% 0.1805%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　477500 　430513.38　 100.78% 0.0202%
＜6047＞ Gunosy　　　　432700 　60722.36　 96.41% -0.1388%
＜197A＞ タウンズ　　　　　　532600 　103771.34　 94.19% 0.0364%
＜4664＞ RSC　　　　　　　119600 　45743.58　 85.71% 0.0301%
<277A> グロービンク　　　　729300 　526863.4　 81.61% -0.094%
<3791> IGポート　　　　　376600 　168612.24　 75.61% -0.1939%
<3558> ジェイドG　　　　　236800 　190083.1　 67.52% 0.0308%
<6866> 日置電　　　　　　　134100 　812021.6　 61.71% 0.0059%
<1345> 上場Jリート　　　　67958 　55644.694　 60.9% -0.0026%
<1698> 上場配当　　　　　　17621 　45528.086　 60.63% 0.0064%
<9517> イーレックス　　　　352100 　174324.66　 56.64% 0.0728%
<6058> ベクトル　　　　　　802200 　832224.98　 52.88% -0.1192%
<2845> NFナスヘッジ　　　40326 　103455.177　 51.92% -0.0105%
<2749> JPHD　　　　　　325800 　115257.14　 50.18% 0.0047%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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