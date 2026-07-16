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出来高変化率ランキング（10時台）～テイツー、オーバラップなどがランクイン
*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～テイツー、オーバラップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 10:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜449A＞ SSSPヘ無 81440 3556.029 298.97% 0.0008%
＜7610＞ テイツー 4342300 79205.32 234.17% 0.0608%
＜414A＞ オーバラップ 780100 86096.44 215.78% -0.1453%
＜2238＞ iF500ベア 6019 11998.2 210.87% -0.0011%
＜7888＞ 三光合成 646800 99902.3 195.94% 0.0119%
＜5817＞ JMACS 495600 100030.54 191.8% 0.0676%
＜6505＞ 東洋電 281700 122182.38 185.01% 0.1875%
＜8101＞ GSIクレオス 85200 47806.78 175.8% 0.0639%
＜5574＞ ABEJA 536900 272499.38 162.47% 0.048%
＜325A＞ TENTIAL 1212500 446522.34 143.47% 0.1488%
＜7719＞ 東京衡機 1283200 160254 132.07% 0.0229%
＜1311＞ NFTPX30 68384 69584.674 130.63% -0.0114%
＜367A＞ プリモGHD 260000 200243.78 125.53% -0.0474%
＜3547＞ ユニシアHD 109400 58018.74 123.84% 0.0943%
＜2884＞ ヨシムラフード 346600 67046.82 121.36% -0.1246%
＜7138＞ TORICO 4905600 219259.68 115.19% 0.1805%
＜3915＞ テラスカイ 477500 430513.38 100.78% 0.0202%
＜6047＞ Gunosy 432700 60722.36 96.41% -0.1388%
＜197A＞ タウンズ 532600 103771.34 94.19% 0.0364%
＜4664＞ RSC 119600 45743.58 85.71% 0.0301%
<277A> グロービンク 729300 526863.4 81.61% -0.094%
<3791> IGポート 376600 168612.24 75.61% -0.1939%
<3558> ジェイドG 236800 190083.1 67.52% 0.0308%
<6866> 日置電 134100 812021.6 61.71% 0.0059%
<1345> 上場Jリート 67958 55644.694 60.9% -0.0026%
<1698> 上場配当 17621 45528.086 60.63% 0.0064%
<9517> イーレックス 352100 174324.66 56.64% 0.0728%
<6058> ベクトル 802200 832224.98 52.88% -0.1192%
<2845> NFナスヘッジ 40326 103455.177 51.92% -0.0105%
<2749> JPHD 325800 115257.14 50.18% 0.0047%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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