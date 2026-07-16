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出来高変化率ランキング（9時台）～東京衡機、IGポートなどがランクイン
*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東京衡機、IGポートなどがランクイン
東京衡機＜7719＞がランクイン（9時36分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表した。営業利益は1.41億円（前年同期比5.3倍）。27年2月期営業利益は3.36億円（前期比2.1倍）予想。株価は上昇して始まったが、前日に株価が上昇したこともあり、買い一巡後は売りに押されている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7610＞ テイツー 3700000 79205.32 216.04% 0.0743%
＜2238＞ iF500ベア 6013 11998.2 210.75% -0.0015%
＜5817＞ JMACS 406800 100030.54 167.92% 0.0905%
＜8101＞ GSIクレオス 71000 47806.78 153.52% 0.0548%
＜414A＞ オーバラップ 438300 86096.44 147.61% -0.1377%
＜6505＞ 東洋電 205200 122182.38 145.61% 0.1805%
＜5574＞ ABEJA 421200 272499.38 133.51% 0.0361%
＜1311＞ NFTPX30 68008 69584.674 129.95% -0.0085%
＜325A＞ TENTIAL 987800 446522.34 116.74% 0.1262%
＜367A＞ プリモGHD 231700 200243.78 111.46% -0.0402%
＜2884＞ ヨシムラフード 260300 67046.82 87.37% -0.1231%
＜3915＞ テラスカイ 414700 430513.38 84.43% 0.0466%
＜197A＞ タウンズ 489700 103771.34 84.37% 0.0364%
＜3547＞ ユニシアHD 77700 58018.74 82.35% 0.0943%
＜1345＞ 上場Jリート 67805 55644.694 60.66% 0.001%
＜1698＞ 上場配当 17441 45528.086 59.51% 0.0076%
＜6047＞ Gunosy 313600 60722.36 59.44% -0.1431%
＜2845＞ NFナスヘッジ 40023 103455.177 51.12% -0.0103%
＜3558＞ ジェイドG 196200 190083.1 47.7% 0.0289%
<2749> JPHD 315400 115257.14 46.78% 0.0031%
<3791> IGポート 276300 168612.24 42.62% -0.1886%
<4664> RSC 79500 45743.58 41.62% 0.0559%
<2555> 東証REIT 45590 67032.048 39.04% -0.0093%
<277A> グロービンク 494700 526863.4 38.04% -0.13%
<6866> 日置電 108100 812021.6 37.85% 0.0427%
<9517> イーレックス 287300 174324.66 35.4% 0.0691%
<7138> TORICO 2474000 219259.68 33.84% 0.1597%
＜7719＞ 東京衡機 521900 160254 27.42% -0.0344%
<3449> テクノフレックス 245900 1290343.2 26.12% -0.1489%
<4592> サンバイオ 754200 620994.2 26.07% 0.0466%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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