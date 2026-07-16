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出来高変化率ランキング（9時台）～東京衡機、IGポートなどがランクイン

2026年7月16日 10:02

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記事提供元：フィスコ

*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東京衡機、IGポートなどがランクイン
東京衡機＜7719＞がランクイン（9時36分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表した。営業利益は1.41億円（前年同期比5.3倍）。27年2月期営業利益は3.36億円（前期比2.1倍）予想。株価は上昇して始まったが、前日に株価が上昇したこともあり、買い一巡後は売りに押されている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月16日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7610＞ テイツー　　　　　 3700000 　79205.32　 216.04% 0.0743%
＜2238＞ iF500ベア　　　6013 　11998.2　 210.75% -0.0015%
＜5817＞ JMACS　　　　　406800 　100030.54　 167.92% 0.0905%
＜8101＞ GSIクレオス　　　71000 　47806.78　 153.52% 0.0548%
＜414A＞ オーバラップ　　　　438300 　86096.44　 147.61% -0.1377%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　205200 　122182.38　 145.61% 0.1805%
＜5574＞ ABEJA　　　　　421200 　272499.38　 133.51% 0.0361%
＜1311＞ NFTPX30　　　68008 　69584.674　 129.95% -0.0085%
＜325A＞ TENTIAL　　　987800 　446522.34　 116.74% 0.1262%
＜367A＞ プリモGHD　　　　231700 　200243.78　 111.46% -0.0402%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　260300 　67046.82　 87.37% -0.1231%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　414700 　430513.38　 84.43% 0.0466%
＜197A＞ タウンズ　　　　　　489700 　103771.34　 84.37% 0.0364%
＜3547＞ ユニシアHD　　　　77700 　58018.74　 82.35% 0.0943%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　67805 　55644.694　 60.66% 0.001%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　17441 　45528.086　 59.51% 0.0076%
＜6047＞ Gunosy　　　　313600 　60722.36　 59.44% -0.1431%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　40023 　103455.177　 51.12% -0.0103%
＜3558＞ ジェイドG　　　　　196200 　190083.1　 47.7% 0.0289%
<2749> JPHD　　　　　　315400 　115257.14　 46.78% 0.0031%
<3791> IGポート　　　　　276300 　168612.24　 42.62% -0.1886%
<4664> RSC　　　　　　　79500 　45743.58　 41.62% 0.0559%
<2555> 東証REIT　　　　45590 　67032.048　 39.04% -0.0093%
<277A> グロービンク　　　　494700 　526863.4　 38.04% -0.13%
<6866> 日置電　　　　　　　108100 　812021.6　 37.85% 0.0427%
<9517> イーレックス　　　　287300 　174324.66　 35.4% 0.0691%
<7138> TORICO　　　　2474000 　219259.68　 33.84% 0.1597%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　521900 　160254　 27.42% -0.0344%
<3449> テクノフレックス　　245900 　1290343.2　 26.12% -0.1489%
<4592> サンバイオ　　　　　754200 　620994.2　 26.07% 0.0466%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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