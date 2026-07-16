*10:00JST ギフトホールディングス---株主優待制度の変更（拡充）

ギフトホールディングス＜9279＞は15日、株主優待制度を変更（拡充）すると発表した。

2026年8月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合で分割することに伴い、より多くの株主が同社グループを利用する機会を提供するとともに、中長期的に株式を保有する魅力ある制度とするため、株主優待制度を変更する。

今回の変更では、株式分割後の保有株式数区分を見直し、分割後100株以上200株未満（分割前50株以上100株未満相当）、300株以上400株未満（分割前150株以上200株未満相当）の贈呈区分を新たに追加する。

また、株式分割後も実質的な保有割合に応じた優待内容は維持する一方、一部区分では変更前と比べて少ない投資単位で同水準の株主優待を受けられる内容へ拡充する。株主優待は4月末日および10月末日を年2回の基準日として贈呈する。

2026年10月末日現在の株主名簿に記載された分割後100株以上保有の株主から新制度の対象とする。なお、2026年4月末日現在の株主への株主優待（2026年7月贈呈予定）は、現行の基準に基づき贈呈する。《KT》