*09:52JST ローランド---英国集団訴訟が終結、原告が訴え取り下げ

ローランド＜7944＞は15日、同社および英国子会社に対して提起されていた集団訴訟が終結したと発表した。

原告が訴えを取り下げる旨を裁判所へ申し出て、2026年7月13日に裁判所がこれを認めたことにより、訴訟は終了した。

本件訴訟は、2011年1月7日から2015年9月30日までに同社の電子ドラムキットおよび関連製品を購入した者、ならびに2015年10月1日から2019年4月17日までに電子ドラムキットなど一定の電子楽器製品を購入した者を代表する原告が、同社および子会社に対して損害賠償の支払いを求めて提起したものである。子会社は2022年12月16日、同社は2023年9月21日に訴訟申立書の送達を受けていた。

その後、2026年3月19日に裁判所で当事者間の進行管理会議が開催され、審理が進められていたが、2026年6月3日に原告が裁判所へ訴えの取下げを申し出た。これを受けて裁判所が2026年7月13日に取下げを認め、集団訴訟は正式に終結した。

なお、同社は本件訴訟の終結に伴う業績への影響は軽微であり、業績予想の変更はないとしている。《KT》