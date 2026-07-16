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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比390円安の67795円
*09:48JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比390円安の67795円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.12円換算）で、信越化学工業＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比390円安の67795円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は150.37ドル高の52658.64ドル、ナスダックは162.22ポイント高の26269.23で取引を終了した。好調な銀行決算や国内インフレ鈍化を好感し、寄り付き後、上昇。消費者物価指数（CPI）に続き生産者物価指数（PPI）が鈍化したことに加え、NY連銀のウィリアムズ総裁もタカ派色を弱め年内の利上げ観測がさらに後退し金利低下に連れ相場は続伸。一時、対イラン攻撃継続で原油高を嫌気し売りに転じたが、終盤にかけ相場は再び買われ、終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円40銭から161円90銭まで下落し、162円22銭で引けた。米6月生産者物価指数（PPI）の伸び鈍化で年内の利上げ観測が一段と後退したほか、ウィリアムズ米NY連銀総裁のハト派発言を受け長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。米軍が対イランの本日2回目の攻撃実施を発表し、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1406ドルから1.1483ドルまで上昇し、1.1462ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続伸（NYMEX原油8月限終値：80.41 ↑1.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋1.07ドル（＋1.35%）の80.41ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4997 292
6.21
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 2318 54.5
2.41
5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.59 582 7.7
1.34
「ADR下落率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2380 -296.5 -1
1.08
8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3567 -303 -
7.83
■そのたADR（15日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2318 54.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.30 0.04 6728 -2
9
8035 (TOELY) 住友商事 9.71 0.00 1574 -1
6
6758 (SONY.N) TDK 19.59 -0.44 3176 -7
0
9432 (NTTYY) KDDI 17.56 0.03 2847 -5.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.91 -0.01 944 -17.
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.20 -0.54 4734 -6
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.94 -0.21 6141 -21
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.74 4997 29
2
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.40 0.20 7587 -10
3
8001 (ITOCY) 丸紅 31.42 0.85 509 -460
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.66 0.09 8641 1
7
8031 (MITSY) 東京エレク 218.80 -2.47 70944 -329
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12159 -42
1
4568 (DSNKY) 第一三共 16.59 -0.01 2690 1
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.29 -0.01 2364 30.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.79 0.02 956 -98
0
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 -0.10 1546 -
8
7267 (HMC.N) スズキ 49.57 -0.43 2009 -16.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.83 -0.09 6105 -
5
6902 (DNZOY) ファナック 21.28 0.14 6900 -10
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 21.77 -0.55 7059 -6
9
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.19 -0.78 2625
3
8411 (MFG.N) オリックス 40.59 0.38 6580 -1
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.25 -0.20 24723 -26
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.44 0.05 5331 4
3
7741 (HOCPY) キヤノン 27.19 -0.05 4408 -1
1
6503 (MIELY) 三菱電機 70.32 0.83 5700 -6
4
6981 (MRAAY) 日東電工 20.23 -0.32 3280 -4
3
7751 (CAJPY) 任天堂 10.73 -0.10 6958 -5
6
6273 (SMCAY) SMC 22.91 0.37 74283 -71
7
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.90 0.08 316 -
1
6146 (DSCSY) ディスコ 43.80 -0.30 71009 -254
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.10 -0.20 1962 -
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 28.05 0.16 4547 -3
8
6702 (FJTSY) 富士通 19.66 -0.63 3187 -3
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 121.27 9.67 19660 1953
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.27 -0.02 3654 -2
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.68 0.06 2380 -27.
5
8002 (MARUY) 三井物産 594.00 8.81 4815 -
9
6723 (RNECY) ルネサス 13.41 -0.17 4348 -11
1
6954 (FANUY) 京セラ 22.02 -0.60 3570 -5
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 23.21 0.10 1881 -
3
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.08 -0.01 4228 -3
3
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.21 -0.27 6357 -6
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.07 -0.22 3589 -3
2
6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.00 2594 -3
2
6857 (ATEYY) シスメックス 9.43 -0.18 1529 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.43 -0.37 2177 -2.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.59 0.35 1879
0
（時価総額上位50位、1ドル162.12円換
算）《AN》
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