*09:13JST ビザスク、テラスカイ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ビザスク＜4490＞

2027年2月期第1四半期の連結業績は、営業収益が前年同期比12.6％増の27億5500万円、営業利益は同51.6％増の4億2400万円だった。ナレッジプラットフォーム事業は、前年同期間対比で取扱高約+17％、営業収益約+24％の成長となった。Global ENS日本事業は、前年同期間対比で取扱高及び営業収益いずれも約+16％の成長となった。Global ENS海外事業は、前年同期間対比で取扱高約+3％、営業収益約+4％となった。



テラスカイ＜3915＞

5月下旬からの急伸で6月4日には3715円まで買われた。その後は調整を継続しているが、75日、200日線が支持線として意識されるなかで、25日線での攻防をみせている。25日線水準で煮詰まり感が意識されており、同線突破からリバウンド機運が高まりそうである。一目均衡表では雲を割り込んできたが、遅行スパンは6月高値ピークを通過しているため、上方シグナル発生へのハードルは低いだろう。《CS》