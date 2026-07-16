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個別銘柄戦略: オープンGやSHIFTに注目
*09:07JST 個別銘柄戦略: オープンGやSHIFTに注目
昨日15日の米株式市場でNYダウは150.37ドル高の52,658.64ドル、ナスダック総合指数は162.22pt高の26,269.23pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,065円安の67,795円。為替は1ドル＝162.10-20円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益は86.7％増となったオープンG＜6572＞、資本配分方針を変更し26年8月期配当開始を発表したSHIFT＜3697＞、東証スタンダードでは、26年5月期営業利益が従来予想の29％上回り配当方針の変更も発表した東洋電＜6505＞、第1四半期営業利益が前年同期比5.3倍となった東京衡機＜7719＞、26年8月期業績予想を下方修正したヒトコムHD＜4433＞、26年11月期業績予想を上方修正したユニシアHD＜3547＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が50.0％減となったヨシムラフード＜2884＞、第1四半期営業利益が84.95減となったバロック＜3548＞、第1四半期営業利益が25.4％減となったいちご＜2337＞、第1四半期営業損益が1.02億円の赤字と前年同期の2.40億円の黒字から赤字に転じた北の達人＜2930＞、営業利益が前期3.0倍だが今期11.9％減予想と発表した日本国土開発＜1887＞、26年11月期業績予想を下方修正したFPパートナー＜7388＞、東証スタンダードでは、26年営業損益が1.44億円の赤字と従来予想の0.80億円の黒字を下回ったShinwa＜2437＞、第3四半期累計の営業利益が18.4％増と上期の41.0％増から増益率が鈍化したプリモGHD＜367A＞、営業利益が前期46.3％減・今期24.3％減予想と発表したIGポート＜3791＞、営業損益が前期16.29億円の赤字で今期は未定としたCSHD＜3810＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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