朝日ラバー、27年3月期は売上高過去最高・増配予想、重点4事業を推進し中長期の収益拡大へ

朝日ラバー<5162>(東証スタンダード)は自動車内装LED照明光源カラーキャップを主力として、医療・ライフサイエンスや通信分野の事業拡大も推進している。2030年を見据えた長期ビジョンではSDGs・ESG経営を意識して経営基盤強化を目指している。27年3月期はコスト増加や不透明感を考慮して減益予想としている。ただし保守的だろう。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。株価は上げ一服となってモミ合う形だが、高配当利回りや1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、戻り待ちの売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。なお8月6日に27年3月期第1四半期決算発表を予定している。

■自動車内装LED照明の光源カラーキャップが主力

シリコーンゴムや分子接着技術をコア技術として、自動車内装照明関連、卓球ラケット用ラバー、RFIDタグ用ゴム製品などの工業用ゴム事業、およびディスポーザブル用ゴム製品などの医療・衛生用ゴム事業を展開している。車載用LED照明の光源カラーキャップASA COLOR LEDなどを主力としている。

26年3月期のセグメント別業績は、工業用ゴム事業の売上高が59億47百万円で営業利益(全社費用等調整前)が3億05百万円、医療・衛生用ゴム事業の売上高が19億05百万円で営業利益が1億31百万円だった。

■重点分野は光学、医療・ライフサイエンス、機能、通信

26年5月に長期ビジョン「Beyond 2030」を掲げ、新たな成長フェーズへと移行するための第15次中期経営計画(27年3月期～31年3月期)を策定した。

第15次中期経営計画の基本方針は「ウェルネスブランディングで持続的な成長を目指す」として、定量目標には最終年度31年3月期連結売上高100億円以上、連結営業利益率5%以上を掲げた。設備投資額は5カ年で合計約35億円を見込んでいる。

重点4事業は光学事業(ASA COLOR LED、ASA COLOR LRNS、白色シリコーンインキなど)、医療・ライフサイエンス事業(採血用・薬液混注用ゴム栓、プレフィルドシリンジ用ガスケット、ARチェックバルブ、マイクロ流体デバイスなど)、機能事業(自動車スイッチ向けゴム製品、F-TEM(フレキシブルサーモエレクトリックモジュール)、卓球ラケット用ラバーなど)、通信事業(RFIDタグ用ゴム製品、やわらか保護カバーなど)としている。さらに、これまでの製品群やターゲットに加えて、特にウェルネス領域に対する新たなアプローチによってさらなる成長を目指す。

26年3月期の重点4市場分野別の売上高は、光学事業が22億円、医療・ライフサイエンス事業が19億04百万円、機能事業が33億92百万円、通信事業が3億54百万円、主要製品の売上高はASA COLOR LEDが19億50百万円、医療用ゴム製品が18億92百万円、スポーツ用ゴム製品(卓球ラケット用カバー)が8億55百万円、RFIDタグ用ゴム製品が1億84百万円だった。

31年3月期の重点4市場別の売上高目標は、光学事業が22億円、医療・ライフサイエンス事業が31億円、機能事業が43億円、通信事業が4億円としている。

光学事業では、自動車内装照明向け光源のASA COLOR LEDが今後減少する見込みのため、生産効率の維持によって利益創出に向けた取り組みを強化する。またウェルネス領域として、光学技術を活かしたシリコーンレンズで自動車の外装照明向けのシェア拡大を図るほか、感性認知照明の実用化に向けた開発を推進する。

医療・ライフサイエンス事業は本計画の注力分野と位置付け、ISO15378認証を取得して海外市場への参入を目指す。特に透析・人工呼吸器・手術用機器で使用される使い捨ての医療機器に使用されるゴム栓、医療現場の安全を守る閉鎖式回路製品向けのゴム製品など、高度な診断・治療分野にリソースを集中させ、第2福島工場の増築や新工場建設も視野に入れて成長を加速させる。またウェルネス領域として、独自のコーティング技術を生かしたバイオ・創薬・先端医療向け注射器用ガスケットなどの製品開発に取り組む。

機能事業では、卓球ラケット用ラバー製品について、顧客のニーズを迅速に製品化する循環をさらに深化させ、さらなる増産体制の構築を目指す。また自動車向けのスイッチなどの操作系精密ゴム製品の拡充を進める。ウェルネス領域としては、次世代自動車向けのセンサやペルチェデバイスの価値向上を目指して製品開発に取り組む。

通信事業では、やわらか保護カバーの機能性と特長をさらに向上させ、ウェルネス領域に向けた性能の実現を目指す。そしてセンシング技術や通信制御技術を活用し、農業やインフラ分野のDX推進に貢献する。また土木資材管理用のRFIDタグや農業分野におけるICTソリューションの提供を通じて、作業効率の向上や人材不足の解消といった社会課題を解決し、新たな収益源を築く。

本計画期間中の株主還元については、これまで年間20円であった配当水準を引き上げ、中間配当12円と期末配当12円を合わせた年間配当24円へと増配を実施する。

また人的資本投資については、働く従業員が心身ともに健康な状態(Well-being)を高めていくことが本計画達成の土台となり活力になると考え、人的資本経営を加速させる。具体的な施策の一例として、26年1月より従業員持株会奨励金を従来の10%から30%へ大幅に引き上げた。また26年4月より従業員株式付与ESOP信託制度を導入した。

なお資本コストと株価を意識した経営の実現に向けた対応としては、第15次中期経営計画で掲げた各種施策を着実に推進し、ROE(自己資本利益率)やPBR(株価純資産倍率)の向上に努める。

■新技術・新製品

25年10月には主力のASA COLOR LEDが、オンテロープ社が開発した音が見えるメガネONTELOPE Glassに正式採用された。自動車の内装照明用で培ったASA COLOR LEDの細かな調色技術を活かし、ONTELOPE Glassに必要不可欠な色合いの違う44個の小さなLEDによって、虹色のグラデーションによる表現を可能にした。

26年3月には、東芝ライテックにて受託した国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」の船外に搭載する照明機器「LEDビデオライトユニット」に、同社のシリコーンレンズ「ASA COLOR LENS」が採用されたとリリースした。25年10月26日に種子島宇宙センターから打ち上げられた新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)に搭載され、10月30日に国際宇宙ステーション(ISS)へのドッキングに成功した。日本実験棟「きぼう」に搭載されるロボットアームの先端に取り付けられ、船外活動時や各種実験機器を操作する際の照明として使用される。

■SDGsへの取り組みを強化

21年8月に「サステナビリティビジョン2030」を策定し、SDGsへの取り組みを強化している。23年3月には未来を拓くパートナーシップ構築推進会議の趣旨に賛同して「パートナーシップ構築宣言」を宣言した。23年12月には、白河工場(福島県白河市)の敷地内にV2Hシステム(Vehicle to Home:クルマから家へ)を導入した。電気自動車などに蓄えられた電気を有効活用するためのシステムで、エネルギーの有効活用を推進する。24年12月には、さいたま市リーディングエッジ企業に継続認証された。

■27年3月期減益予想だが保守的

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比4.1%増の81億72百万円、営業利益が25.2%減の1億48百万円、経常利益が35.6%減の1億22百万円、親会社株主帰属当期純利益が46.5%減の85百万円としている。配当予想は前期比4円増配の24円(第2四半期末12円、期末12円)としている。予想配当性向は126.7%となる。

セグメント別の売上高計画は工業用ゴム事業が3.1%増の61億32百万円、医療・衛生用ゴム事業が7.1%増の20億39百万円、重点4事業の売上高計画は光学事業が0.2%増の22億03百万円、医療・ライフサイエンス事業が7.1%増の20億39百万円、機能事業が5.4%増の35億76百万円、通信事業が0.7%減の3億52百万円としている。また主要製品売上高計画はASA COLOR LEDが13.2%減の16億93百万円、医療用ゴム製品が4.5%増の19億77百万円、スポーツ用ゴム製品(卓球ラケット用カバー)が12.7%増の9億64百万円、RFIDタグ用ゴム製品が19.6%減の1億48百万円としている。

売上面は自動車内装照明用ASA COLOR LEDの減少が続くが、自動車関連向け精密用ゴム製品、卓球ラケット用カバー、診断・治療向けの採血用・薬液混注用ゴム栓、医療シミュレータなどが増加して増収・過去最高更新見込みとしている。利益面は要員増によるコスト増加や不透明感を考慮して減益予想としている。ただし保守的だろう。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は上値試す

株価は上げ一服となってモミ合う形だが、高配当利回りや1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、戻り待ちの売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。7月15日の終値は800円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS18円94銭で算出)は約42倍、今期予想配当利回り(会社予想の24円で算出)は約3.0%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1119円60銭で算出)は約0.7倍、そして時価総額は約37億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【マーケットセンサー】ＡＩ一極相場の次に来るもの――銀行・証券株が広げる相場の裾野（2026/7/15）

・【マーケットセンサー】全東信破綻で地銀株に明暗――ＭＵＦＧ時価総額首位が映す「金利復活」と与信の質（2026/7/14）

・【マーケットセンサー】中東危機で相場を動かすもの――停戦協議より重要なホルムズ海峡の通航実態（2026/7/13）

・動物、植物、相場 この世に生きるすべてに生き抜く力が備わっている＝犬丸正寛の相場格言（2026/7/12）

