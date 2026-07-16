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前日に動いた銘柄 part2 GO、津田駒、ウエストHDなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 GO、津田駒、ウエストHDなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ニチレイ＜2871＞ 1940 -172.5
ニチレイロジグループが不正アクセスによるシステム障害。
富士通＜6702＞ 3218 -160
情報サービス大手が総じて売り優勢に。
ラクス＜3923＞ 1014.5 -22.5
米情報サービス株安でSAAS関連売られる。
SHIFT＜3697＞ 701.9 -24.3
SAAS関連の中小型成長株安い。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7430 -110
FA関連には引き続き安川電機ショックが残り。
TISI＜3626＞ 3411 -67
情報サービス株安の流れに押される。
オリエンタルランド＜4661＞ 2622 -123
14日はTDRチケット値上げ報道で上昇も。
Sansan＜4443＞ 1773 -77
SAAS関連が総じて軟調。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 6360 -214
孫氏のイベント講演通過し。
ウエストHD＜1407＞ 2802 +500
第3四半期好決算を発表で。
テクニスコ＜2962＞ 1303 +81
AI・半導体株の上昇で買い安心感。
地域新聞社＜2164＞ 177 +9
15日決算発表が想定されているが。
津田駒＜6217＞ 775 +74
決算嫌気売りにも一巡感で。
ジーデップ・アドバンス＜5885＞ 2930 -255
今期の利益成長率鈍化をマイナス視。
リベルタ＜4935＞ 331 -46
増担保金徴収措置実施で。
フィルカンパニー＜3267＞ 634 -64
通期業績予想を下方修正。
GO＜581A＞ 2950 +500
営業利益が前期2.5倍・今期84.6％増予想。
QPSHD＜464A＞ 1886 +42
営業損益が前期8.33億円の赤字だが今期3.00億円の黒字予想。
上値は限定的。
ワンプラ＜4199＞ 966 -87
サンリオ＜8136＞と新作ゲームを共同開発すると発表し
14日ストップ高。15日は売り先行。
propetec<5527> 693 +44
上期営業利益10.3％増。第1四半期の3.2％減から増益に転じる。
プログレス<339A> 883 -128
第1四半期営業利益14.6％減。
アクセルスペース<402A> 527 +20
営業損益が前期38.22億円に対し今期8.00億円の赤字予想に
赤字幅縮小予想。上値は重い。
ARアドバンスト<5578> 840 -177
第3四半期累計の営業利益61.8％増。上期の2.1倍から増益率縮小。
トリプルアイズ<5026> 685 +61
13日に上値抵抗線となっていた75日線を上回り先高期待高まる。
キャスター<9331> 757 -145
25日線が上値を阻む形に。
ELEMENTS<5246> 720 +58
26年11月期業績予想を上方修正。《CS》
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