*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 GO、津田駒、ウエストHDなど

銘柄名<コード>15日終値⇒前日比

ニチレイ＜2871＞ 1940 -172.5

ニチレイロジグループが不正アクセスによるシステム障害。

富士通＜6702＞ 3218 -160

情報サービス大手が総じて売り優勢に。

ラクス＜3923＞ 1014.5 -22.5

米情報サービス株安でSAAS関連売られる。

SHIFT＜3697＞ 701.9 -24.3

SAAS関連の中小型成長株安い。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7430 -110

FA関連には引き続き安川電機ショックが残り。

TISI＜3626＞ 3411 -67

情報サービス株安の流れに押される。

オリエンタルランド＜4661＞ 2622 -123

14日はTDRチケット値上げ報道で上昇も。

Sansan＜4443＞ 1773 -77

SAAS関連が総じて軟調。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 6360 -214

孫氏のイベント講演通過し。

ウエストHD＜1407＞ 2802 +500

第3四半期好決算を発表で。

テクニスコ＜2962＞ 1303 +81

AI・半導体株の上昇で買い安心感。

地域新聞社＜2164＞ 177 +9

15日決算発表が想定されているが。

津田駒＜6217＞ 775 +74

決算嫌気売りにも一巡感で。

ジーデップ・アドバンス＜5885＞ 2930 -255

今期の利益成長率鈍化をマイナス視。

リベルタ＜4935＞ 331 -46

増担保金徴収措置実施で。

フィルカンパニー＜3267＞ 634 -64

通期業績予想を下方修正。

GO＜581A＞ 2950 +500

営業利益が前期2.5倍・今期84.6％増予想。

QPSHD＜464A＞ 1886 +42

営業損益が前期8.33億円の赤字だが今期3.00億円の黒字予想。

上値は限定的。

ワンプラ＜4199＞ 966 -87

サンリオ＜8136＞と新作ゲームを共同開発すると発表し

14日ストップ高。15日は売り先行。

propetec<5527> 693 +44

上期営業利益10.3％増。第1四半期の3.2％減から増益に転じる。

プログレス<339A> 883 -128

第1四半期営業利益14.6％減。

アクセルスペース<402A> 527 +20

営業損益が前期38.22億円に対し今期8.00億円の赤字予想に

赤字幅縮小予想。上値は重い。

ARアドバンスト<5578> 840 -177

第3四半期累計の営業利益61.8％増。上期の2.1倍から増益率縮小。

トリプルアイズ<5026> 685 +61

13日に上値抵抗線となっていた75日線を上回り先高期待高まる。

キャスター<9331> 757 -145

25日線が上値を阻む形に。

ELEMENTS<5246> 720 +58

26年11月期業績予想を上方修正。《CS》