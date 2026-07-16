*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ERIHD、前澤HD、Globeeなど

銘柄名<コード>15日終値⇒前日比

ERIHD＜6083＞ 1500 +104

26年5月期営業利益が前期比2.4倍。従来予想の2.2倍を上回る。

イージェイHD＜2153＞ 1793 +100

営業利益が前期4.2％増・今期13.5％増予想。記念配当も発表。

テラドローン＜278A＞ 13100 +2400

防衛装備庁「迎撃ドローン早期取得プログラム」に採択。

Globee＜5575＞ 889 +150

27年5月期の営業利益40.2％増予想。

メドレックス＜4586＞ 79 +22

リドカインテープ剤の米販売契約は8月、上市は第4四半期の見込み。

関通HD＜9326＞ 511 +80

第1四半期営業損益が0.78億円の黒字。

前年同期の0.33億円の赤字から黒字に転じる。

三光合成＜7888＞ 924 +150

好決算発表を受けて見直し買いが優勢に。

前澤HD＜575A＞ 1789 +260

経営統合新会社の業績見通しを公表。

リガク＜268A＞ 2628 +235

キオクシアの株価上昇など刺激にも。

FIG＜4392＞ 1108 +76

半導体株高支援にリバウンド。

レーザーテック＜6920＞ 49690 +4590

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

テスホールディングス＜5074＞ 882 +110

ウエストHDの好決算なども刺激に。

明光ネットワークジャパン＜4668＞ 770 +60

株主優待制度の拡充を好感。

太陽誘電＜6976＞ 12605 +750

短期的な突っ込み警戒感もあって自律反発。

イビデン＜4062＞ 19340 +1360

SOX指数上昇などで半導体関連に買い。

キオクシアHD＜285A＞ 73100 +4000

米国市場でのSKハイニックス株高などを材料視。

フジクラ＜5803＞ 5145 +345

AI・半導体株高で押し目買いが優勢に。

あいちFG＜7389＞ 1658 +163

米銀の決算など銀行株の追い風に。

ローツェ＜6323＞ 4950 +458

半導体株高の流れに乗る。

荏原製作所＜6361＞ 6230 +349

IR Dayを開催している。

古河電気工業<5801> 3766 +246

15日は大手電線株にも買いが向かう。

プラスアルファ・コンサルティング<4071> 2440 -471

オアシスが保有株をラクスに譲渡。

IDOM<7599> 1270 -96

第1四半期営業利益は市場予想を下振れ。

日本電気<6701> 4270 -193

米IBMの株価暴落の影響が波及。

ベイカレント<6532> 6383 -465

SAAS関連株安の影響で。

野村総合研究所<4307> 4936 -127

米IBM大幅安の影響強まる。《CS》