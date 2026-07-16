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前日に動いた銘柄 part1 ERIHD、前澤HD、Globeeなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ERIHD、前澤HD、Globeeなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ERIHD＜6083＞ 1500 +104
26年5月期営業利益が前期比2.4倍。従来予想の2.2倍を上回る。
イージェイHD＜2153＞ 1793 +100
営業利益が前期4.2％増・今期13.5％増予想。記念配当も発表。
テラドローン＜278A＞ 13100 +2400
防衛装備庁「迎撃ドローン早期取得プログラム」に採択。
Globee＜5575＞ 889 +150
27年5月期の営業利益40.2％増予想。
メドレックス＜4586＞ 79 +22
リドカインテープ剤の米販売契約は8月、上市は第4四半期の見込み。
関通HD＜9326＞ 511 +80
第1四半期営業損益が0.78億円の黒字。
前年同期の0.33億円の赤字から黒字に転じる。
三光合成＜7888＞ 924 +150
好決算発表を受けて見直し買いが優勢に。
前澤HD＜575A＞ 1789 +260
経営統合新会社の業績見通しを公表。
リガク＜268A＞ 2628 +235
キオクシアの株価上昇など刺激にも。
FIG＜4392＞ 1108 +76
半導体株高支援にリバウンド。
レーザーテック＜6920＞ 49690 +4590
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
テスホールディングス＜5074＞ 882 +110
ウエストHDの好決算なども刺激に。
明光ネットワークジャパン＜4668＞ 770 +60
株主優待制度の拡充を好感。
太陽誘電＜6976＞ 12605 +750
短期的な突っ込み警戒感もあって自律反発。
イビデン＜4062＞ 19340 +1360
SOX指数上昇などで半導体関連に買い。
キオクシアHD＜285A＞ 73100 +4000
米国市場でのSKハイニックス株高などを材料視。
フジクラ＜5803＞ 5145 +345
AI・半導体株高で押し目買いが優勢に。
あいちFG＜7389＞ 1658 +163
米銀の決算など銀行株の追い風に。
ローツェ＜6323＞ 4950 +458
半導体株高の流れに乗る。
荏原製作所＜6361＞ 6230 +349
IR Dayを開催している。
古河電気工業<5801> 3766 +246
15日は大手電線株にも買いが向かう。
プラスアルファ・コンサルティング<4071> 2440 -471
オアシスが保有株をラクスに譲渡。
IDOM<7599> 1270 -96
第1四半期営業利益は市場予想を下振れ。
日本電気<6701> 4270 -193
米IBMの株価暴落の影響が波及。
ベイカレント<6532> 6383 -465
SAAS関連株安の影響で。
野村総合研究所<4307> 4936 -127
米IBM大幅安の影響強まる。《CS》
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