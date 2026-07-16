海帆、飲食16店舗譲渡と医療痩身支援会社の完全子会社化を決定

■経営資源を再配分、財務体質の強化とヘルスケア事業拡大へ

海帆<3133>(東証グロース)は7月15日、飲食事業で運営する「新時代」と「新時代44」の16店舗を、フランチャイズオーナーのファッズへ9月30日付で譲渡すると発表した。グループ飲食事業42店舗のうち両ブランドは20店舗で、譲渡対象の2026年3月期売上高は15億1000万円、連結売上高の47.90%を占める。譲渡価格は非開示だが純資産の30%を超え、簿価は減損損失計上済みのため0円。2027年3月期第2四半期に諸経費控除後1億7200万円の特別利益を計上する予定だ。

同社は同日、医療痩身分野の経営支援を手掛けるスペームを簡易株式交換で完全子会社化する契約も締結した。効力発生日は8月25日の予定。スペーム株1株に海帆株14.38株を割り当て、新株719万株を発行する。発行割合は11.5%で既存株主に一定の希薄化が生じ、取得対価総額は6億4000万円を見込む。

スペームは2025年5月期末に4億8340万6000円の債務超過だが、「リエートクリニック」を運営する医療法人社団煌雲会のMS法人機能を担い、年間3億円超の売上総利益を見込む。同会の2025年暦年売上高は約25億円。海帆はKaihan Medicalとのノウハウ融合で収益基盤の分散と事業拡大を図る。スペームの業績は2027年3月期第2四半期から連結に取り込み、業績影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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