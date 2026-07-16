ディー・エル・イー、保有非上場株を売却、特別利益4900万円

■7月15日に取締役会決議、売却日は22日予定

ディー・エル・イー<3686>(東証スタンダード)は7月15日、同社保有の投資有価証券の一部売却を決議したと発表した。対象は非上場有価証券1銘柄で、契約締結日も同日付となる。売却益は4900万円を見込んでおり、売却日は7月22日とされている。

売却の理由は、保有株式の見直しによる財務体質の強化と資本効率の向上にある。同社はこの売却を通じて、バランスシートの健全化を図ると同時に、今後の事業運営における資金効率の改善を狙う。経営判断として、非中核資産の整理を進める一環と位置付けられる。

同投資有価証券売却益は、2027年3月期第2四半期に特別利益として計上される見通しだ。なお、この売却益は2026年5月14日に公表した通期業績予想に既に織り込み済みであり、業績予想の修正は伴わない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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