クリングルファーマ、声帯瘢痕治療薬「KP-100LI」の国内独占販売へ、丸石製薬と基本合意

■契約一時金や販売後ロイヤリティなどの基本条件を確認

クリングルファーマ<4884>(東証グロース)は7月15日、組換えヒトHGFタンパク質を有効成分とする声帯瘢痕治療薬「KP-100LI」について、日本での独占的販売許諾などに関する最終契約の締結に向け、丸石製薬と基本合意書を締結した。最終契約の締結予定日は9月30日である。

基本合意書では、契約一時金、開発マイルストーン収入、販売後ロイヤリティ収入、製品供給などの基本的な経済・事業条件を確認した。最終契約締結後に丸石製薬がクリングルファーマへ追加出資することも盛り込んだ。

同治療薬は現在、声帯瘢痕患者を対象とする第Ⅲ相臨床試験を実施中で、2026年1月に最終症例の組み入れを完了した。観察終了とトップラインデータの公表は2027年中を見込む。同試験はAMEDのCiCLE事業の支援を受けている。日本の声帯瘢痕患者は約1万人、年間新患数は約350人と推定され、有効な治療法は確立されていない。基本合意による現時点での業績への影響はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】ＳＯＸ急落で半導体株に警戒感、押し目買いと主力交代思惑が交錯（2026/7/6）

・【どう見るこの相場】日経平均、半年で約３８％急騰、ＡＩ・半導体相場は後半戦の分岐点へ（2026/6/29）

・【どう見るこの相場】日経平均株価、青空相場入り、停戦覚書と金融環境の逆回転期待が背景（2026/6/22）

・【どう見るこの相場】米イラン戦闘終結合意と日銀利上げ観測が、ハイテク株・銀行株の二択相場を演出（2026/6/15）

