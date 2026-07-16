三機サービスとシンメンテHDが経営統合、12月に新体制発足、技術力と全国ネットワークを融合

■「三機シンメンテホールディングス」に商号変更、対等の精神で新体制

三機サービス<6044>(東証スタンダード)とシンメンテホールディングス<6086>(東証グロース)は7月15日、対等の精神に基づく経営統合契約と株式交換契約を締結した。シンメンテHDを株式交換完全親会社、三機サービスを完全子会社とし、12月1日に新たな持株会社体制へ移行する予定。三機サービス株1株に対し、シンメンテHD株1.920株を割り当て、新株11,179,572株を発行する。

両社の株主総会での承認を前提に、三機サービス株は11月26日を最終売買日として、同27日付で上場廃止となる。シンメンテHDは効力発生日に「三機シンメンテホールディングス株式会社」へ商号を変更。代表取締役会長には三機サービスの中島義兼会長、代表取締役社長にはシンメンテHDの内藤秀雄会長兼社長が就任する。

統合により、三機サービスが持つ300人超の技術者による現場力と、シンメンテHDが持つ全国1万社超の協力業者ネットワークを融合する。顧客基盤を活用したクロスセル、サービス品質の向上、営業地域の拡大、拠点・管理機能の効率化などを進める。既存ブランドは当面併用し、両社従業員の雇用と待遇は現状を維持する予定。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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