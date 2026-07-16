松屋6月売上、銀座店は1.4%増、免税好調も国内客1割減

■円安効果で海外客の買い上げ加速、化粧品2割増・ラグジュアリー3割増

松屋<8237>(東証プライム)が発表した2026年6月の売上報告によると、銀座店と浅草店を合わせた銀座本店の売上高は前年同月比横ばい(0.0%)だった。一方、銀座店単体では前年比1.4%増と、5カ月連続のプラスを達成した。浅草店は同22.8%減と苦戦が目立つ結果となった。

好調の要因は円安を背景としたインバウンド需要の伸びにある。銀座店の免税売上高は前年比約27%増加し、特に化粧品が約20%増、ラグジュアリーブランドの靴・バッグ等が約31%増と顕著な伸びを示した。しかし、台風の影響や前年より日曜日が1日少なかった曜日要因も重なり、免税を除く国内客の売上高は約1割減少した。

松屋は今後も広範な国籍の訪日客対応を強化する一方、基盤となる国内顧客の来店促進策も併せて推進し、売上拡大に注力するとしている。なお、7月の売上速報は8月3日に開示予定だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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