*18:48JST E・Jホールディングス---資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

E・Jホールディングス＜2153＞は14日、資本コストや株価を意識した経営の実現に向け、同社グループの現状分析・評価を踏まえ、改善に向けた取り組み方針を決議し、長期ビジョン「E・J-Vision2030」の位置づけも更新したと発表した。

同社グループの直近5年間のPBRは0.7倍から0.9倍程度で推移し、1倍を下回る状況が続いている。ROEは目標10％には届いていないものの9％以上の水準で推移し、エクイティスプレッドは3％から5％程度と比較的良好である一方、近年は低下傾向にある。

長期ビジョン「E・J-Vision2030」では、環境、防災・保全、行政支援の分野を軸に社会課題解決を通じた成長を推進し、当初想定していた売上高500億円、営業利益60億円、当期純利益40億円の数値目標は、現中期計画期間内での達成が視野に入る状況となった。

今後は数値目標の達成だけでなく、資本効率および価値創造構造の高度化を重視した経営へ移行する。資産効率向上、キャッシュ創出力強化、成長投資と株主還元のバランスを踏まえた資本政策、経営資源配分の高度化などを推進する。

また、「E・J-Vision2030」を通過点と位置づけ、財務資本に加え、人的資本、知的資本、製造資本、社会・関係資本、自然資本の6つの資本を相互に循環・強化させることで、企業価値向上を目指す。《KA》