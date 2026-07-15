*18:35JST 日産東京販売ホールディングス---東京都の「ながら見守り連携事業」に参画

日産東京販売ホールディングス＜8291＞は13日、東京都が推進する「ながら見守り連携事業」に賛同し、東京都と覚書を締結したと発表した。

今後、グループの店舗および事業所において、日常業務の中で地域の見守り活動に取り組み、地域の安全・安心の実現に貢献する。

同社は、子会社である日産東京販売が東京都内に多数の新車・中古車販売店舗を展開するなど、グループ一体で東京を中心としたモビリティ事業を推進している。また、企業理念における大切にする価値観として「地域との共生」を掲げ、地域および社会に貢献する活動を進めており、2023年8月には「社会貢献推進プロジェクト」を発足し、グループの特長を活かした社会貢献活動に取り組んでいる。

今回の覚書に基づき、「ながら見守り実施中」を表示した車両による見守り活動を実施する。社員一人ひとりが地域の一員として意識を持ち、業務で移動する際に周囲へ目を配り、支援を必要とする体調不良者や子どもなどがいないかを確認することで、地域を見守る活動を展開していく。《KA》