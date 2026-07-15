*18:21JST ククレブ・アドバイザーズ---3Q増収増益、期末配当金の増配を発表

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は14日、2026年8月期第3四半期（25年9月-26年5月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比59.2%増の31.35億円、営業利益が同13.2%増の6.09億円、経常利益が同1.7%増の5.30億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同2.5%増の3.66億円となった。

当第3四半期累計期間においては、販売用不動産の売却に伴うバランスシートを活用した不動産投資案件の売上計上、マッチングシステムを活用し不動産仲介やCREアドバイザリー案件の取引の受注、不動産テックシステムのサブスクリプションサービスの新規受注などにより、CREソリューションビジネスの売上は前年同期比61.8%増の29.88億円、不動産テックビジネスの売上は同20.1%増の1.46億円を計上した。重要KPIとして設定しているマッチングシステムに関しては、地方銀行などの金融機関を中心に営業活動を進めている中、「情報登録数」は8,488件（前期末比23.6%増加）となり、同社の潜在案件数は順調に増加している。

2026年8月期通期については、売上高が前期比174.0%増の70.00億円、営業利益が同79.4%増の11.00億円、経常利益が同74.4%増の10.44億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同57.1%増の7.00億円とする4月13日に上方修正した連結業績予想を据え置いている。

また、業績は順調に進捗しており、当期業績予想についても想定通り着地する見込みであることから、期末配当予想について、前回予想から3.00円増配し1株当たり30.00円とすることを発表した。《AK》