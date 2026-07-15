*18:17JST ククレブ・アドバイザーズ---エルラインと業務提携、建設・不動産連携を強化

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は14日、エルライン(本社：東京都品川区)との間で、建設分野と不動産分野を融合した新たな価値創出を目的とする業務提携協定の締結を決議したと発表した。

本協定により、エルラインが持つ足場・仮設工事を中心とした施工力、全国の資材センターネットワーク、建設DX基盤と、同社が有するCRE(企業不動産)戦略策定から資産流動化・ファンド組成、不動産テックまでの不動産分野の専門性を組み合わせ、建設・不動産にまたがるバリューチェーンを一体的に提供する共創モデルの構築を目指す。今後、両社の強みを融合し、新たな収益機会の創出と企業価値の向上を図るとともに、CREの有効活用を通じた地域経済と社会の発展に貢献していく。

具体的には、不動産アセット領域において、エルラインの事業用不動産の安定化や拠点拡大支援、不動産の取得・保有、新規出店時の不動産取得支援を進める。また、不動産ビジネス領域において、エルラインの不動産事業参入支援、ファンドへの共同出資、保有不動産の売却支援や仕入・開発で連携する。さらに、工事収益とストック収益の相互供給、収益不動産の共同保有、リノベーション・改修工事での協業に加え、建設DXと不動産テックを連携させた新サービスの共同開発のほか、共同投資・M&Aを含む資本連携も検討する。《AK》