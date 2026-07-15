*17:59JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約731円分押し上げ

15日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり154銘柄、値下がり68銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日14日の米国株式市場は反発。対イラン攻撃強化などが重しとなったが、消費者物価指数（CPI）の鈍化で利上げへの警戒感が後退するに連れて相場は持ち直した。長期金利の低下を好感し、ナスダックは上昇。終盤にかけ、ダウも上昇に転じた。米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は続伸して取引を開始した。米長期金利低下を横目に、東京市場でも半導体関連を中心に買いが先行し、日経平均は寄り付き後に上げ幅を1000円超へ拡大。その後は高値警戒感から利益確定売りが出て68000円前後まで伸び悩んだが、韓国株高も支えとなり半導体株への買いは継続。後場には再び買いが優勢となり、68500円を上回って推移した。オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの2026年4-6月期決算が市場予想を上回ったことが好感されたほか、国内主要企業の3-5月期決算発表が続いており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。

大引けの日経平均は前営業日比1008.01円高の68751.51円となった。東証プライム市場の売買高は21億1839万株、売買代金は9兆5675億円だった。業種別では、非鉄金属、証券・商品先物取引業、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、情報・通信業、小売業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は73％、対して値下がり銘柄は23％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約418円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約172円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ベイカレント＜6532＞、コナミG＜9766＞、テルモ＜4543＞、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞などがつづいた。



*15:30現在



日経平均株価 68751.51(+1008.01)

値上がり銘柄数 154(寄与度+1435.96)

値下がり銘柄数 68(寄与度-427.95)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 31510 1735 418.76

＜8035＞ 東エレク 74240 3110 312.76

＜285A＞ キオクシアHD 73100 4000 93.86

＜4062＞ イビデン 19340 1360 91.18

＜5803＞ フジクラ 5145 345 69.39

＜6920＞ レーザーテック 49690 4590 61.55

＜4063＞ 信越化 7690 219 36.71

＜6954＞ ファナック 7008 169 28.33

＜6976＞ 太陽誘電 12605 750 25.14

＜7735＞ SCREEN 18930 770 20.65

＜8015＞ 豊田通商 6223 158 15.89

＜6146＞ ディスコ 73550 1900 12.74

＜6361＞ 荏原製作所 6230 349 11.70

<5802> 住友電気工業 2532 73.5 9.86

<8058> 三菱商事 4585 89 8.95

<8031> 三井物産 4824 126 8.45

<5801> 古河電気工業 3766 246 8.25

<6273> SMC 75000 2340 7.84

<9433> KDDI 2852.5 18 7.04

<8002> 丸紅 5110 190 6.37



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6360 -214 -172.17

＜9983＞ ファーストリテ 78830 -960 -77.23

＜6532＞ ベイカレント 6383 -465 -15.59

＜9766＞ コナミG 18080 -460 -15.42

＜4543＞ テルモ 2179.5 -53.5 -14.35

＜4519＞ 中外製薬 7128 -113 -11.36

＜7453＞ 良品計画 4166 -144 -9.65

<6971> 京セラ 3625 -35 -9.39

<6098> リクルートHD 12580 -80 -8.05

<7733> オリンパス 1747 -47 -6.30

<2871> ニチレイ 1940 -172.5 -5.78

<7832> バンナムHD 4088 -55 -5.53

<6702> 富士通 3218 -160 -5.36

<8267> イオン 1366.5 -45.5 -4.58

<4307> 野村総合研究所 4936 -127 -4.26

<9843> ニトリHD 2403 -49.5 -4.15

<4661> オリエンタルランド 2622 -123 -4.12

<4523> エーザイ 4256 -120 -4.02

<7741> HOYA 25330 -240 -4.02

<2413> エムスリー 1898 -47 -3.78《AK》