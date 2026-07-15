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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約731円分押し上げ

2026年7月15日 17:59

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記事提供元：フィスコ

*17:59JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約731円分押し上げ
15日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり154銘柄、値下がり68銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日14日の米国株式市場は反発。対イラン攻撃強化などが重しとなったが、消費者物価指数（CPI）の鈍化で利上げへの警戒感が後退するに連れて相場は持ち直した。長期金利の低下を好感し、ナスダックは上昇。終盤にかけ、ダウも上昇に転じた。米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は続伸して取引を開始した。米長期金利低下を横目に、東京市場でも半導体関連を中心に買いが先行し、日経平均は寄り付き後に上げ幅を1000円超へ拡大。その後は高値警戒感から利益確定売りが出て68000円前後まで伸び悩んだが、韓国株高も支えとなり半導体株への買いは継続。後場には再び買いが優勢となり、68500円を上回って推移した。オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの2026年4-6月期決算が市場予想を上回ったことが好感されたほか、国内主要企業の3-5月期決算発表が続いており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。

大引けの日経平均は前営業日比1008.01円高の68751.51円となった。東証プライム市場の売買高は21億1839万株、売買代金は9兆5675億円だった。業種別では、非鉄金属、証券・商品先物取引業、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、情報・通信業、小売業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は73％、対して値下がり銘柄は23％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約418円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約172円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ベイカレント＜6532＞、コナミG＜9766＞、テルモ＜4543＞、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞などがつづいた。


*15:30現在


日経平均株価 　68751.51(+1008.01)

値上がり銘柄数 154(寄与度+1435.96)
値下がり銘柄数 68(寄与度-427.95)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 31510　 1735　418.76
＜8035＞　東エレク　　　　　　 74240　 3110　312.76
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 73100　 4000　 93.86
＜4062＞　イビデン　　　　　　 19340　 1360　 91.18
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5145　 345　 69.39
＜6920＞　レーザーテック　　　 49690　 4590　 61.55
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7690　 219　 36.71
＜6954＞　ファナック　　　　　　7008　 169　 28.33
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 12605　 750　 25.14
＜7735＞　SCREEN　　　　　18930　 770　 20.65
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6223　 158　 15.89
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 73550　 1900　 12.74
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　6230　 349　 11.70
<5802>　住友電気工業　　　　　2532　 73.5　 9.86
<8058>　三菱商事　　　　　　　4585　 89　 8.95
<8031>　三井物産　　　　　　　4824　 126　 8.45
<5801>　古河電気工業　　　　　3766　 246　 8.25
<6273>　SMC　　　　　　　 75000　 2340　 7.84
<9433>　KDDI　　　　　　2852.5　 18　 7.04
<8002>　丸紅　　　　　　　　　5110　 190　 6.37


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6360　 -214 -172.17
＜9983＞　ファーストリテ　　　 78830　 -960　-77.23
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6383　 -465　-15.59
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18080　 -460　-15.42
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2179.5　 -53.5　-14.35
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7128　 -113　-11.36
＜7453＞　良品計画　　　　　　　4166　 -144　 -9.65
<6971>　京セラ　　　　　　　　3625　 -35　 -9.39
<6098>　リクルートHD　　　　 12580　 -80　 -8.05
<7733>　オリンパス　　　　　　1747　 -47　 -6.30
<2871>　ニチレイ　　　　　　　1940　-172.5　 -5.78
<7832>　バンナムHD　　　　　 4088　 -55　 -5.53
<6702>　富士通　　　　　　　　3218　 -160　 -5.36
<8267>　イオン　　　　　　　1366.5　 -45.5　 -4.58
<4307>　野村総合研究所　　　　4936　 -127　 -4.26
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2403　 -49.5　 -4.15
<4661>　オリエンタルランド　　2622　 -123　 -4.12
<4523>　エーザイ　　　　　　　4256　 -120　 -4.02
<7741>　HOYA　　　　　　 25330　 -240　 -4.02
<2413>　エムスリー　　　　　　1898　 -47　 -3.78《AK》

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