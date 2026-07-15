*17:48JST ミガロホールディングス---クレイシアIDZ練馬富士見台の投資用分譲住戸好評完売

ミガロホールディングス＜5535＞は10日、子会社のプロパティエージェントが開発したオール顔認証マンション「クレイシアIDZ練馬富士見台」について、投資用分譲住戸の全戸を完売したと発表した。

「クレイシアIDZ練馬富士見台」は、マンションの資産価値向上を目的とした顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入している。エントランス、宅配BOX、エレベーター、各住戸のオートロックを顔認証のみで解錠でき、両手がふさがっている状態でも顔認証による入館・入室が可能となる。また、One Time機能により、同居していない家族や知人へ一時的に鍵を貸し出すことができ、安全性と利便性を両立したスマートな居住環境を提供する。

同物件は東京都練馬区富士見台二丁目に位置し、西武池袋線「富士見台」駅から徒歩5分の立地となる。池袋直結ラインへのアクセスに加え、商店街や住宅街が広がる成熟した住環境を備えている。物件規模は鉄筋コンクリート造地上8階建てで、総戸数は33戸、このうち投資用住戸は32戸となる。《AK》