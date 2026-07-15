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プロディライト クラウドPBX「INNOVERA」アカウント数55,000を突破
記事提供元：フィスコ
*17:46JST プロディライト---クラウドPBX「INNOVERA」アカウント数55,000を突破
プロディライト＜5580＞は14日、クラウドPBX「INNOVERA」のアカウント数が55,000を突破し、継続利用企業数も2,200社を超えたと発表した。
同社は累積契約数ではなく、現在実際に稼働しているアカウント数を開示しており、高い継続利用率を維持しながら利用基盤を拡大している点を特徴としている。
2025年6月から2026年5月までのアカウント数は48,479から55,456へ着実に増加した。
利用拡大の背景には、日本全国約570社の販売パートナー網を活用した営業体制がある。主要パートナーである大塚商会＜4768＞との連携も強化しており、2025年2月から法人向けサポートサービス「たよれーる」で提供を開始したことなどが新規契約増加につながっている。また、国産クラウドPBXとして使いやすさを重視した設計や、充実したサポート体制も継続利用率を支える要因としている。
機能面では、全通話録音や音声のテキスト化、ユーザーの感情分析、CRMやSFAとの連携などの機能拡充を進める一方、従来の固定電話やビジネスフォンに求められる信頼性の確保にも注力している。その結果、高い継続利用率を維持しながら利用アカウント数を着実に伸ばしている。
今後もAIや他社サービスとの連携を進め、顧客満足度を最大化する新たな価値と信頼性の高いサービスの提供に取り組むとしている。《AK》
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