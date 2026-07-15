*17:08JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけてしっかり

15日の東京市場でドル・円はドル・円は切り返し。政府の為替介入への警戒感や国内資産の投資拡大期待から円買いが先行し、一時161円95銭まで下落。午後は引き締め的な米金融政策や高市政権の財政運営への警戒でドルは午前の高値を上抜け、162円30銭まで上昇した。

・ユ-ロ・円は185円23銭から185円62銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1417ドルから1.1443ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値67,989.74円、高値68,798.24円、安値67,833.17円、終値68,751.51円(前日比1,008.01円高)

・17時時点：ドル・円162円20-30銭、ユ-ロ・円185円30-40銭

【要人発言】

・米軍

「イランに対する追加攻撃は米東部時間14日午後10時に完了」

・イラン革命防衛隊

「攻撃は米国の敵対的行動への報復」

・コッハー・オーストリア中銀総裁

「インフレはベースライン軌道からそれほど外れていない」

・トランプ米大統領

「来週、イランの発電所や橋を攻撃する」

「もう十分だと言うまでイラン攻撃は継続」

「イランが交渉の席に着けば攻撃は行わない」

【経済指標】

・日・機械受注(5月)：前月比-12.4％（予想-4.6％、前回+8.7％）

・中・国内総生産(GDP)(4-6月)：前年比+4.3％、予想+4.5％、前回+5.0％）

・中・鉱工業生産(6月)：前月比+5.3％（予想+4.6％、前回+4.5％）

・中・小売売上高(6月)：前年比+1.0％(予想-0.1％、前回-0.6％)《TY》