*15:44JST 新興市場銘柄ダイジェスト:メドレックが大幅に3日続伸、GOがストップ高

＜5246＞ ELEMENTS 720 +58

大幅に3日ぶり反発。26年11月期の営業利益予想を従来の0.00億円の黒字～2.00億円の黒字から3.00億円の黒字～4.00億円の黒字（前期実績2.15億円の赤字）に上方修正している。個人認証事業が好調に推移していることに加え、グループ会社の経営統合プロセスが順調に進捗しているため。第2四半期累計（25年12月～26年5月）の営業利益は3.27億円の黒字（前年同期実績0.17億円の黒字）で着地した。

＜581A＞ GO 2950 +500

ストップ高。27年5月期の営業利益予想を前期比84.6％増の130.00億円と発表している。引き続きアプリ配車事業を中心とした事業展開を進めつつ、自動運転など将来の事業に向けた投資も併せて行う。同時に発表した26年5月期の営業利益は158.1％増の70.41億円で着地した。繰延税金資産の計算前提の変更で親会社株主に帰属する当期純利益が341.8％増の88.38億円となり、会社計画（64.00億円）を大幅に上回った。

＜4586＞ メドレック 79 +22

大幅に3日続伸。自社グループとデ・ウエスタン・セラピテクス研究所＜4576＞が共同開発し、成人の帯状疱疹後の神経疼痛を適応として米国での販売承認を取得しているリドカインテープ剤「Bondlido」について、米国の製薬会社Terrain社との販売ライセンス契約締結は8月、上市は第4四半期となる見込みと発表している。同社との協議で、今後数年間の販売見込み量が契約条件書締結時の想定を上回る見通しとなることが判明したという。

＜9326＞ 関通ホールディングス 511 +80

ストップ高。27年2月期第1四半期（26年3-5月）の営業利益を0.78億円の黒字（前年同期は0.33億円の赤字）と発表している。物流事業でEC・通販物流支援サービスを中心にサイバー攻撃からの復旧を経て品質や生産性向上のための改善活動に取り組んだことなどが奏功した。通期予想は前期比51.4％増の4.84億円の黒字で据え置いた。また、贈呈品をAmazonギフトカード（ポイント）にするなど株主優待制度を変更している。

＜5575＞ Globee 889 +150

ストップ高。27年5月期の営業利益予想を前期比40.2％増の6.20億円と発表している。有料会員数増加に向けてマーケティング強化路線を継続し、経常利益率25％程度を目指す。コンテンツ開発や新規ライセンス獲得、ユーザビリティの向上などの先行投資も引き続き実施する予定。同時に発表した26年5月期の営業利益は7.5％増の4.42億円で着地し、会社計画（4.35億円）を上回った。

＜339A＞ プログレス 883 -128

大幅に反落。27年2月期第1四半期（26年3-5月）の営業利益を前年同期比14.6％減の3.16億円と発表している。組織強化のためのマネジメント層の拡充、技術獲得及び採用強化のための拠点展開、収益性の向上及び事業運営の効率化を目的としたシステム投資などで減益となった。ただ、計画通りの進捗になっているという。通期予想は前期比9.5％減の16.14億円で据え置いた。進捗率は19.5％。《AT》