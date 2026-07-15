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出来高変化率ランキング（14時台）～ELEMENTS、前澤HDなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ELEMENTS、前澤HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月15日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜575A＞ 前澤HD 832100 147615.16 278.82% 0.1772%
＜381A＞ iF米債35 117448 36730.091 247.34% 0.0013%
＜6083＞ ERIHD 440800 72364.24 236.54% 0.1146%
＜1651＞ iF高配40 182336 78062.388 233.01% 0.0149%
＜276A＞ ククレブ 308600 142127.5 229.53% 0.1018%
＜2512＞ NF外債ヘ 394480 137132.871 227.57% 0.0012%
＜1909＞ 日本ドライ 1353300 1124660.7 213.13% -0.0013%
＜5246＞ ELEMENTS 3153200 334243.64 203.56% 0.0921%
＜446A＞ ノースサンド 1475200 371852.7 198.13% 0.0184%
＜9324＞ 安田倉庫 253800 122028.16 182.98% 0.0338%
＜2012＞ iS米債03 1349550 79056.036 179.23% -0.0024%
＜1398＞ SMDAMJリ 770280 514422.553 175.49% 0.0074%
＜7599＞ IDOM 4148200 1053269.76 175.09% -0.0658%
＜2563＞ iS500米H 1515610 129097.151 173.83% 0.0047%
＜3922＞ PRTIMES 153800 78903.6 157.34% -0.0686%
＜1407＞ ウエストHD 1886500 1135442.66 150.23% 0.2172%
＜2153＞ イージェイHD 226500 101367.4 148.34% 0.0649%
＜1345＞ 上場Jリート 68159 40884.076 140.84% 0.008%
＜4071＞ プラスアルファ 573400 451550.78 138.93% -0.159%
＜1434＞ JESCOHD 291000 136386.76 137.24% -0.0128%
<3182> オイシックス 185200 87936.26 134.71% 0.045%
<3608> TSIHD 604100 228325.64 130.71% 0.0115%
<1887> 日本国土 731800 113026.28 127.53% -0.0075%
<2871> ニチレイ 4377200 2832249.33 127.17% -0.0575%
<3083> スターシーズ 209600 53829.08 127.07% -0.0552%
<573A> iS日債20 333890 49873.499 123.03% 0.0005%
<4418> JDSC 1255800 314748.74 120.62% 0.0282%
<7414> 小野建 126900 64256.84 119.93% 0.0332%
<5074> テスHD 4264300 1231379.28 116.62% 0.1113%
<6099> エラン 143900 41820.5 115.39% 0.0341%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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