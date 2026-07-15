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出来高変化率ランキング（14時台）～ELEMENTS、前澤HDなどがランクイン

2026年7月15日 14:41

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記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ELEMENTS、前澤HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月15日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜575A＞ 前澤HD　　　　　 832100 　147615.16　 278.82% 0.1772%
＜381A＞ iF米債35　　　　117448 　36730.091　 247.34% 0.0013%
＜6083＞ ERIHD　　　　　440800 　72364.24　 236.54% 0.1146%
＜1651＞ iF高配40　　　　182336 　78062.388　 233.01% 0.0149%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　308600 　142127.5　 229.53% 0.1018%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　394480 　137132.871　 227.57% 0.0012%
＜1909＞ 日本ドライ　　　　　1353300 　1124660.7　 213.13% -0.0013%
＜5246＞ ELEMENTS　　3153200 　334243.64　 203.56% 0.0921%
＜446A＞ ノースサンド　　　　1475200 　371852.7　 198.13% 0.0184%
＜9324＞ 安田倉庫　　　　　　253800 　122028.16　 182.98% 0.0338%
＜2012＞ iS米債03　　　　1349550 　79056.036　 179.23% -0.0024%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　770280 　514422.553　 175.49% 0.0074%
＜7599＞ IDOM　　　　　　4148200 　1053269.76　 175.09% -0.0658%
＜2563＞ iS500米H　　　1515610 　129097.151　 173.83% 0.0047%
＜3922＞ PRTIMES　　　153800 　78903.6　 157.34% -0.0686%
＜1407＞ ウエストHD　　　　1886500 　1135442.66　 150.23% 0.2172%
＜2153＞ イージェイHD　　　226500 　101367.4　 148.34% 0.0649%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　68159 　40884.076　 140.84% 0.008%
＜4071＞ プラスアルファ　　　573400 　451550.78　 138.93% -0.159%
＜1434＞ JESCOHD　　　291000 　136386.76　 137.24% -0.0128%
<3182> オイシックス　　　　185200 　87936.26　 134.71% 0.045%
<3608> TSIHD　　　　　604100 　228325.64　 130.71% 0.0115%
<1887> 日本国土　　　　　　731800 　113026.28　 127.53% -0.0075%
<2871> ニチレイ　　　　　　4377200 　2832249.33　 127.17% -0.0575%
<3083> スターシーズ　　　　209600 　53829.08　 127.07% -0.0552%
<573A> iS日債20　　　　333890 　49873.499　 123.03% 0.0005%
<4418> JDSC　　　　　　1255800 　314748.74　 120.62% 0.0282%
<7414> 小野建　　　　　　　126900 　64256.84　 119.93% 0.0332%
<5074> テスHD　　　　　　4264300 　1231379.28　 116.62% 0.1113%
<6099> エラン　　　　　　　143900 　41820.5　 115.39% 0.0341%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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