*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本ドライ、オイシックスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月15日 13:18 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜575A＞ 前澤HD 746400 147615.16 268.31% 0.172%

＜381A＞ iF米債35 117444 36730.091 247.33% 0.0004%

＜2512＞ NF外債ヘ 393770 137132.871 227.36% 0.0008%

＜6083＞ ERIHD 399200 72364.24 225.06% 0.0959%

＜276A＞ ククレブ 283700 142127.5 219.32% 0.1046%

＜1909＞ 日本ドライ 1272700 1124660.7 205.89% -0.0027%

＜1651＞ iF高配40 138163 78062.388 200.87% 0.0149%

＜5246＞ ELEMENTS 2973200 334243.64 196.65% 0.0951%

＜446A＞ ノースサンド 1386800 371852.7 190.86% -0.0021%

＜2012＞ iS米債03 1349520 79056.036 179.22% -0.0028%

＜7599＞ IDOM 3764900 1053269.76 162.97% -0.0658%

＜1407＞ ウエストHD 1886500 1135442.66 150.23% 0.2172%

＜9324＞ 安田倉庫 180400 122028.16 139.94% 0.0233%

＜3922＞ PRTIMES 133800 78903.6 139.68% -0.0563%

＜2563＞ iS500米H 1146160 129097.151 138.95% 0.0045%

＜1345＞ 上場Jリート 66705 40884.076 138.15% 0.0091%

＜3182＞ オイシックス 173900 87936.26 127.06% 0.0457%

＜1434＞ JESCOHD 258600 136386.76 121.93% -0.0046%

＜573A＞ iS日債20 324850 49873.499 119.64% 0.0023%

＜4071＞ プラスアルファ 485000 451550.78 118.78% -0.1638%

<3083> スターシーズ 192400 53829.08 116.33% -0.07%

<2153> イージェイHD 173300 101367.4 114.74% 0.0549%

<4418> JDSC 1182800 314748.74 113.12% 0.0315%

<3608> TSIHD 520300 228325.64 112.48% 0.0181%

<6099> エラン 131800 41820.5 104.65% 0.0328%

<392A> iSQトップ 231070 24343.614 102.86% 0.0187%

<1398> SMDAMJリ 415710 514422.553 99.09% 0.006%

<505A> ギークリー 223500 128248.14 95.05% -0.0022%

<2871> ニチレイ 3207700 2832249.33 90.25% -0.0525%

<3907> シリコンスタシオ 182600 47264.78 89.41% -0.0423%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》