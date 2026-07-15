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出来高変化率ランキング（13時台）～日本ドライ、オイシックスなどがランクイン

2026年7月15日 14:20

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記事提供元：フィスコ

*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本ドライ、オイシックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月15日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜575A＞ 前澤HD　　　　　 　746400 　147615.16　 268.31% 0.172%
＜381A＞ iF米債35　　　 　117444 　36730.091　 247.33% 0.0004%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 　393770 　137132.871　 227.36% 0.0008%
＜6083＞ ERIHD　　　　 　399200 　72364.24　 225.06% 0.0959%
＜276A＞ ククレブ　　　　　 　283700 　142127.5　 219.32% 0.1046%
＜1909＞ 日本ドライ　　　　 　1272700 　1124660.7　 205.89% -0.0027%
＜1651＞ iF高配40　　　 　138163 　78062.388　 200.87% 0.0149%
＜5246＞ ELEMENTS　 　2973200 　334243.64　 196.65% 0.0951%
＜446A＞ ノースサンド　　　 　1386800 　371852.7　 190.86% -0.0021%
＜2012＞ iS米債03　　　 　1349520 　79056.036　 179.22% -0.0028%
＜7599＞ IDOM　　　　　 　3764900 　1053269.76　 162.97% -0.0658%
＜1407＞ ウエストHD　　　 　1886500 　1135442.66　 150.23% 0.2172%
＜9324＞ 安田倉庫　　　　　 　180400 　122028.16　 139.94% 0.0233%
＜3922＞ PRTIMES　　 　133800 　78903.6　 139.68% -0.0563%
＜2563＞ iS500米H　　 　1146160 　129097.151　 138.95% 0.0045%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　66705 　40884.076　 138.15% 0.0091%
＜3182＞ オイシックス　　　 　173900 　87936.26　 127.06% 0.0457%
＜1434＞ JESCOHD　　 　258600 　136386.76　 121.93% -0.0046%
＜573A＞ iS日債20　　　 　324850 　49873.499　 119.64% 0.0023%
＜4071＞ プラスアルファ　　 　485000 　451550.78　 118.78% -0.1638%
<3083> スターシーズ　　　 　192400 　53829.08　 116.33% -0.07%
<2153> イージェイHD　　 　173300 　101367.4　 114.74% 0.0549%
<4418> JDSC　　　　　 　1182800 　314748.74　 113.12% 0.0315%
<3608> TSIHD　　　　 　520300 　228325.64　 112.48% 0.0181%
<6099> エラン　　　　　　 　131800 　41820.5　 104.65% 0.0328%
<392A> iSQトップ　　　 　231070 　24343.614　 102.86% 0.0187%
<1398> SMDAMJリ　　 　415710 　514422.553　 99.09% 0.006%
<505A> ギークリー　　　　 　223500 　128248.14　 95.05% -0.0022%
<2871> ニチレイ　　　　　 　3207700 　2832249.33　 90.25% -0.0525%
<3907> シリコンスタシオ　 　182600 　47264.78　 89.41% -0.0423%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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