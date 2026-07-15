AIデータセンター急増で米国一般家庭の電気代が高騰　ホワイトハウスが対策サミットを拡大へ

AIデータセンターの電力消費急増により、米国で一般家庭の電気代が高騰している。ホワイトハウスはテック企業や電力会社を巻き込んだ対策サミットを数週間以内に開催する見通しだが、現在の送電網ルールがコストの自己負担を阻む構造的な課題となっている。FERC（連邦エネルギー規制委員会）が8月中旬に期限を迎える規制改革の行方が、今後の電気料金負担を左右する鍵となる。

■急騰する電気代とホワイトハウスの対応

バージニア州マナサスに40年近く住むジョン・スタインバック氏の2026年1月の電気代は、通常の約3倍となる281ドル（約4万5500円、1ドル=162円換算）に達し、これまでに見たことのない金額となった。スタインバック氏の状況は決して例外ではない。バージニア州をはじめとする多くの州において、これはインフラコストを全利用者に広く負担させる規制システムがもたらした予測可能な結果である。明示的な例外ルールがない限りコストは分散されるが、米国の大部分においてそのようなルールはまだ存在していない。

Reutersの7月13日の報道によると、ホワイトハウスはこの問題に対処するため、数週間以内に第2回となる拡大版の「Ratepayer Protection Pledge（料金支払者保護誓約）」サミットを開催する予定だと報じられている。3月4日の初回サミットには、Amazon、Google、Meta、Microsoft、OpenAI、Oracle、xAIのハイパースケーラー7社が参加したが、今回は彼らに電力を供給する電力会社や、大手テック企業に代わってデータセンターを建設・運営するサードパーティのコロケーション事業者も加わるとみられている。また、データセンター拡大の最前線にいる州知事らの参加も予想されている。

しかし、サミットが一般家庭の利用者が本当に必要としているものを提供できるかどうかは、自主的な誓約では解決できない構造的な問題に直面している。現在の相互接続関税（接続料金）ルールのもとでは、データセンター事業者が自らのコストを負担したいと望んだとしても、送電網のコストは全顧客に分散（社会化）されることが義務付けられているからだ。電力会社FirstEnergyは今年初め、連邦エネルギー規制委員会（FERC）への提出文書でこの制約を説明し、「既存の送電ルールでは、企業が自らのインフラコストを負担する意思があったとしても、それを許可していない」と主張している。

■データセンターのコストが電気代に上乗せされる仕組み

AIインフラ構築のコストが家庭の電気代に跳ね返るメカニズムには、大きく3つの経路がある。いずれも自主的な誓約では直接対処できないものだ。

第一の経路は卸売市場への影響である。Bloombergの分析によると、バージニア州のデータセンター回廊は現在、同州の総電力消費量の約40%を占めている。このようにデータセンターが特定の地域に密集すると、需要の密度によって近隣の送電網ノードにおける卸売電力価格が押し上げられる。13州にまたがり、米国最大のデータセンター集積地を抱えるPJM（地域送電機関）の送電網地域では、2025〜26年の供給年度の容量市場価格が174%上昇した。ボルチモアの住民は、関連する2025年のオークション後に月平均の電気代が17ドル（約2750円、1ドル=162円換算）以上跳ね上がり、記録を更新した2026年のオークションでは、年央からさらに最大4ドル（約650円、1ドル=162円換算）が上乗せされることになった。

第二の経路は、送電網アップグレード費用の配分である。データセンターが新たな変電所や大容量の給電線、高圧送電線を必要とする場合、そのコストは日常的に数十億ドル規模に達するが、既存の料金体系のもとでは全顧客に分散される。憂慮する科学者同盟（Union of Concerned Scientists）によると、PJM管内の7州の顧客は、2022年から2024年にかけて建設されたデータセンターにサービスを提供するための送電網アップグレード費用44億ドル（約7128億円、1ドル=162円換算）を負担している。

第三の経路は、物理的なインフラ拡張とは独立した市場設計メカニズムである。半導体調査会社SemiAnalysisは、PJMの容量調達プロセスである「Base Residual Auction」が、インフラ投資コストそのものとは別に、データセンター密集地域における電気料金上昇の大きな要因になっていると指摘している。

ハーバード・ロースクールの電力法イニシアチブのディレクターであるAri Peskoe氏は、これらのコストが流れる料金体系を管理しているのはホワイトハウスやテック企業ではなく、各州や公益事業委員会（PUC）であるため、自主的な料金支払者保護誓約は消費者の助けにはならないと述べている。

■自主的な誓約が直面する構造的な問題

3月の誓約は、AIインフラが消費者のコストに与える影響に対するホワイトハウス初の正式な行動であり、意味のある政治的シグナルとして広く評価された。このコミットメントのもと、署名した7社は、自社の発電資源を構築、導入、または購入すること、データセンターに必要な新規の電力供給インフラの全コストを支払うこと、そして一般家庭の顧客が支払う平均化された料金の恩恵を受けるのではなく、電力会社と個別の料金体系を交渉することに合意した。

しかし、誓約自体に法的拘束力はなく、ホワイトハウスはコンプライアンスを検証するための正式な監視メカニズムを確立していない。2026年5月に実施されたConsumer Reportsの全国調査（成人2,082人対象）では、アメリカ人の75%が、テック企業がこれらの約束を果たすことについて「あまり自信がない」または「全く自信がない」と回答している。2025年11月に実施された同調査でも、78%がデータセンターによって家庭の光熱費が上がることを少なくともある程度懸念していることが分かっている。

また、誓約の枠組みには大きな抜け穴がある。ハイパースケーラーに代わって施設を建設・運営するサードパーティ企業であるコロケーション事業者は、3月の式典の署名者ではなかった。これらの事業者は業界の物理的拡張の大部分を占めているが、彼らと利用者のコスト負担との関係はこれまであまり直接的に取り上げられてこなかった。次回のサミットの目的の一つは、彼らをこの自主的な枠組みに引き込むことだとされている。

批判的な意見として、すべての署名企業が自主的に完璧に遵守したとしても、構造的な障害に直面するという指摘がある。FirstEnergyがFERCへの提出文書で主張したように、現在の料金ルールのもとでは、企業は自らの接続コストを支払うことができず、ルール自体がコストの社会化（全顧客への分散）を義務付けている。これこそが、誓約では埋められず、政治的な式典では解決できないギャップである。

■連邦政府より早く動く州とFERC

ホワイトハウスが自主的なルートを追求する一方で、最も影響力のある規制上の動きはFERCと各州から生じている。

2026年6月18日、FERCは6つの主要な地域送電網運営者（PJM、MISO、SPP、CAISO、ISO-NE、NYISO）に対し、大口負荷の接続ルールがすべての利用者にとって公平であることを証明するか、あるいは60日以内に改革案を提出するよう命じる「理由開示命令（show-cause order）」を出した。この60日間の期限は、ホワイトハウスのサミットが開催されるとみられる前の8月中旬頃に締め切られる。FERCのLaura Swett委員長はこの措置を「歴史的」と表現した。FERCのアプローチは、地域の送電機関や電力会社に対し、大口負荷顧客との間でコスト回収契約を結ぶことを明確に求めており、信用補完に裏付けられた送電収益要件に対する最低限の資金拠出をこれらの顧客に義務付けるものである。

カーネギーメロン大学のエンジニアリング・エネルギー政策研究者であるCosta Samaras氏は、FERCの命令は、大口負荷顧客が求める迅速な送電網へのアクセスと、コスト転嫁に対する一般市民の懸念との間で「見事にバランスをとっている」ように見えると述べている。

立法面では、Gabe Evans下院議員（共和党・コロラド州）とKathy Castor下院議員（民主党・フロリダ州）が2026年6月18日、下院エネルギー・商業委員会のBrett Guthrie委員長（共和党・ケンタッキー州）とエネルギー小委員会のBob Latta委員長（共和党・オハイオ州）の支持を得て、「Ratepayer Protection Act（料金支払者保護法案）」を正式に提出した。この法案は、1978年の公益事業規制政策法を改正し、100メガワット以上を消費する電力利用者に対する「大口負荷基準」を設けるよう州の規制当局に義務付けるものであり、これらの顧客に対し、送電網への接続に必要な発電、送電、または地域インフラの増分コストを全額負担するよう指示している。Googleはこの法案を公に支持している。エネルギー小委員会は6月24日に法案のマークアップ（修正協議）を開始し、7月1日には全委員会がそれに続いた。

州レベルの動きはさらに積極的である。30以上の州の議員が、データセンターのエネルギー政策、ゾーニング、環境への影響、税制優遇措置に対処する300以上の法案を2026年に提出している。バージニア州は、米国史上初となるデータセンターの電力消費に対する直接税（データセンターが使用する全電力に対し1キロワット時あたり0.011ドル（約1.8円、1ドル=162円換算））を制定し、2026年7月1日に施行した。オクラホマ州のデータセンター消費者・料金支払者保護法も7月1日に施行された。ニューヨーク州の両院で可決された新規AIデータセンター建設のモラトリアム（一時停止）は、本稿執筆時点で知事の署名待ちとなっている。

少なくとも36の電力会社が、データセンターに自らの送電網コストを負担させる大口負荷料金体系を採用している。オハイオ州公益事業委員会が2025年7月に下した、AEP Ohioに対しAmazon、Facebook、Google、Microsoftに特別料金を課すよう求めた決定が、その初期のモデルとなっている。

■影響の規模と逼迫する電力網

誓約の枠組みの背後にある政治的な緊急性は、急速に進行している消費者被害の規模を反映している。ローレンス・バークレー国立研究所は、米国のデータセンターの電力消費量が2023年の176テラワット時（国家消費量の約4.4%）から、2028年には325〜580テラワット時（米国の総電力使用量の6.7%〜12%）に増加すると予測している。電力中央研究所（EPRI）は、2030年までにオレゴン、アイオワ、ネブラスカ、ネバダ、ワイオミング、アリゾナ、インディアナの7州で、データセンターが州の電力需要の20%を超える可能性があると予測している。

天然資源防衛協議会（NRDC）の予測によると、PJMのサービス提供地域の平均的な世帯は、2028年までにデータセンターブーム以前よりも月額約70ドル（約1万1300円、1ドル=162円換算）多く支払う可能性があり、コスト配分ルールの展開次第では、2033年までの累積の利用者負担コストは1000億ドルから1630億ドル（約16兆2000億〜26兆4000億円、1ドル=162円換算）に達するという。ノースカロライナ州立大学のモデル調査では、データセンターと暗号資産の需要により、2030年までに米国の電気料金は平均で6%から29%、一部の地域では最大57%上昇する可能性があると予測されている。

米国エネルギー情報局（EIA）によると、住宅用電気料金は2020年以降全国で36%以上上昇し、2026年2月には1キロワット時あたり12.76セント（約20.7円、1ドル=162円換算）から17.44セント（約28.3円、1ドル=162円換算）へと値上がりしており、さらなる上昇が予測されている。

バージニア州の主要電力会社であるDominion Energyは今年初め、1992年以来となる基本料金の引き上げを提案し、一般的な世帯で月額約8.51ドル（約1380円、1ドル=162円換算）の負担増となる。同社の2024年の資源計画では、需要に追いつくために2039年までに約27ギガワットの新規発電が必要になると予測している。PG&Eはカリフォルニア州の規制当局に対し、同州で既に電力を求めているデータセンターのプロジェクトにより、今後10年間で約10ギガワットの電力需要が追加される可能性があると報告した。カリフォルニア州のリトル・フーバー委員会は、データセンターに必要なインフラの全コストを支払うよう義務付けることを州議会議員に求めている。

送電網の逼迫は、すでに連邦政府による拘束力のある緊急介入を引き起こしている。エネルギー省（DOE）は2026年に3回、通常は真の緊急事態にのみ留保される1935年の戦時権限を発動し、信頼性を維持するためにPJMの送電網内にあるAIデータセンターにディーゼルバックアップ発電機の使用を強制した。2025年12月には、2027〜28年の供給年度に向けたPJMの容量オークションが、PJM史上初めて送電網の信頼性要件を満たさずに終了した。

■テック企業は自らのコストを負担できるのか

正直な答えは、「一部の企業は試みているが、その試みを支援する規制インフラがまだ十分に存在していない」というものだ。

MicrosoftのBrad Smith社長は2026年1月、「私たちが生み出す電力コストは自ら支払う」と公約し、電力会社や州の公益事業委員会と協力して、Microsoftのデータセンターが必要とするインフラをカバーするのに十分な料金を設定すると述べた。GoogleはCastor-Evans法案を公に支持し、「自らのコストを支払うことに長年コミットしてきた」と述べている。Anthropicはホワイトハウスの式典前の2026年2月11日、送電網への接続コストの支払いを含め、自社のデータセンターが電気料金に与える影響をカバーするという独自のコミットメントを発表した（Anthropicはホワイトハウスの誓約の署名企業ではない）。

問題は動機ではなく構造にある。ブルッキングス研究所のDavid Klaus氏とMark MacCarthy氏は2026年7月の分析で、誓約を法制化しようとする議会の関心は本物だが、連邦法は州の公益事業委員会を容易に覆すことはできないと指摘している。住宅の電気代を決定するサービス提供コストの料金体系に対する主要な権限は、州の公益事業委員会が握っているからだ。Ratepayer Protection Actは、連邦政府による直接的な優先権の行使ではなく、インセンティブと基準を通じてこれに対処しようとしている。つまり、その有効性は、州の規制当局が連邦の「大口負荷基準」の枠組み（そのまま採用する義務はない）にどう対応するかにかかっている。ブルッキングス研究所はまた、「座礁資産（stranded investment）」のリスクも指摘している。市場情報会社Sightline Climateの推計によると、2026年に発表された大規模データセンターのパイプラインの最大50%が実現しない可能性があり、その場合、電力会社は決して完全に実現しなかった顧客のために建設した高額なインフラを抱え込むことになる。

今後のホワイトハウスのサミットが乗り越えなければならない中心的な課題は、電力会社やコロケーション事業者を自主的な枠組みに引き込むことが、家庭の電気代を実際に保護できる唯一のメカニズムである構造改革（FERCや州のPUCにおける改革）を加速させるのか、それとも、動きの遅い拘束力のあるプロセスが規制の審議を進む間の政治的な隠れ蓑として機能するのか、という点である。

■今後の展開と消費者にできること

次回のサミットの日程は確定しておらず、ゲストリストもまだ最終調整中である。Dominion、Duke、Entergy、PG&Eなどの主要な電力会社がデータセンター業界とともに参加に同意するかどうかが、政権が消費者のコスト問題の供給側に関与しているかを示す重要なシグナルとなる。ほとんどの州の現在の規制構造のもとでは、一般顧客が支払う料金を設定するのは電力会社であるため、電力会社の参加は重要である。特定の料金手続きに結びついた電力会社の正式なコミットメントがなければ、テック企業の誓約は、意図に関わらず料金の引き下げにはつながらない可能性がある。

より重要な目先の期限は、2026年8月中旬頃に締め切られるFERCの60日間の回答期間である。送電網運営者が回答の中で意味のあるコスト配分改革を提案すれば、自主的なコミットメントと並行して機能する（そしてほとんどの点でより強力な）拘束力のある規制要件が作成されることになる。もし彼らが既存のルールを首尾よく擁護すれば、コスト転嫁の問題は継続する。FERCは、地域の回答が不十分な場合は解決策を指示する意向を示している。

自分の州が大口負荷の料金クラスを制定しているかどうか、あるいは自分の地域の電力会社の係争中の料金改定案がデータセンターのコスト回収に対処しているかどうかについて質問がある利用者は、州の公益事業委員会に直接問い合わせることができる。ほとんどのPUCは、進行中の料金手続きに関する公開の記録を維持している。消費者擁護団体（存在する場合は州の住民の代理人オフィスなど）も、特にデータセンターの需要が料金引き上げの保留を推進している州では、もう一つのリソースとなる。メリーランド州のDavid Lapp氏（同氏のオフィスには光熱費の支援を求める利用者から週に約50件の電話が寄せられている）は、住民に対し、自分のサービス地域に影響を与える公開の電力料金手続きにコメントを提出することを推奨している。

■注目ポイントQ&A

●テック企業は現在の送電網ルールの下で、実際に自らの電気代を支払うことができますか？

まだ完全にはできません。FirstEnergyが2026年にFERCに報告したように、既存の送電ルールではコストを全顧客に分散させることが義務付けられています。つまり、データセンター事業者が自らのインフラコストを負担したいと考えても、現在の料金体系がそれを阻んでいるのです。FERCが2026年6月18日に6つの主要な送電網運営者に出した理由開示命令は、この構造的な問題を解決するためのものであり、各地域に60日以内の改革案提出を求めています。地域レベルでこれらのルールが変更されるまで、自主的な誓約が実際に達成できることには規制上の限界があります。

●現在、データセンターによる電気代への影響が最も深刻なのはどの州ですか？

バージニア州が最も深刻な集中に直面しています。Bloombergの分析によると、2024年にはデータセンターが同州の総電力消費量の約40%を占め、Dominion Energyの1992年以来となる基本料金引き上げにより、一般的な世帯の請求額に月額約8.51ドル（約1380円、1ドル=162円換算）が上乗せされます。中部大西洋岸と中西部をカバーするPJMの13州の地域は、米国最大のデータセンター密度を誇り、2025〜26年の供給年度の容量市場価格が174%上昇し、そのコストは利用者に流れています。メリーランド州、ワシントンD.C.、および広範なPJM管内では、住宅用請求額の最も急激な上昇が記録されています。カリフォルニア州と太平洋北西部がそれに続くと予測されています。

●Ratepayer Protection Pledge（料金支払者保護誓約）とは何ですか？ なぜ強制力がないとされているのですか？

Ratepayer Protection Pledgeは、2026年3月4日にAmazon、Google、Meta、Microsoft、OpenAI、Oracle、xAIが署名した自主的で法的拘束力のないコミットメントです。データセンターに必要な電力を「構築、導入、または購入」し、必要な送電網インフラのアップグレード費用を全額支払い、そのコストを一般家庭の顧客に転嫁しないことを約束しています。強制力がないとされる理由は、ホワイトハウスが遵守状況を検証する監視メカニズムを設けていないこと、そしてインフラコストが電力システムを通じてどのように流れるかを実際に決定する料金ルールは、企業や行政府ではなく、州の公益事業委員会やFERCによって設定されるためです。2026年6月18日に連邦議会に提出されたRatepayer Protection Act（料金支払者保護法案）は、誓約の原則を法律として成文化するものですが、州がそのまま採用する義務のない連邦のインセンティブの枠組みを通じて機能します。

●データセンターの成長が自分の電気代を上げていると思う場合、何ができますか？

ご利用の電力会社の現在の料金手続きが開かれている場合は、コメントを提出してください。ほとんどの州の公益事業委員会は公開の記録を維持し、消費者のコメントを受け付けています。州の住民の代理人オフィスや同等の消費者擁護オフィスがある場合は、そこに連絡してください（すべての州にあるわけではありません）。データセンターのエネルギー政策に関する300以上の州法案が2026年に提出され、多くがまだ有効であるため、州の議員に直接連絡することも有効です。また、FERCの相互接続改革プロセスを監視してください。2026年8月中旬のFERCの期限に対応して、お住まいの地域の送電網運営者が意味のあるコスト配分改革を提案した場合、それらの変更は発効前にFERCでパブリックコメントの対象となります。

元記事: AI Data Centers Are Raising Your Power Bill: White House Expands Pledge Amid Tariff Gap