韓国、G20初の全国民向け無料AI提供へ──国産モデル義務化がもたらす「新たな格差」の懸念

韓国の科学技術情報通信部は、全国民5200万人を対象とした無料・無制限のAIチャットボットおよび公共サービスアシスタントを提供する「AI for Everyone」プロジェクトの入札を開始した。G20諸国で初となるこの試みは、拡大するデジタル格差の解消を目的としており、9月下旬のベータ版公開を経て年内の正式提供開始が見込まれている。一方で、システムの半数以上に国産AIモデルの採用を義務付ける要件が、最先端の商用AIを利用できる層との間に新たな質の格差を生む可能性も指摘されている。

■数値化された韓国のAI格差

韓国の科学技術情報通信部は月曜日、政府資金によるAI導入として過去最大規模となるプロジェクトの入札を開始した。これは、国内の5200万人の全居住者を対象に、無料かつ無制限のAIチャットボットと公共サービスアシスタントを提供するもので、国産モデルの活用と、拡大するデジタル格差の解消という法的な要請に基づいている。

このプロジェクトのアーキテクチャは、これまでどの政府も直面したことのない疑問を投げかけている。民主主義国家がAIへのアクセスを基本的な公共の権利として扱うことを約束し、同時にAIシステムの少なくとも半分を、最先端モデルの95%の性能を目標とする国産モデルで構築することを義務付けた場合、二層化された結果を生み出すリスクはないだろうか。つまり、書類上は普遍的なアクセスが保証されていても、最先端の機能は別途料金を支払える余裕のある人だけが利用できるという事態にならないか、という懸念である。

科学技術情報通信部によると、「AI for Everyone」プロジェクトの応募受付は8月11日まで行われる。同部は、消費者向けサービスの実績を持つ民間企業2〜3社を選定し、システムの構築と運用を委託する計画だ。9月下旬のベータ版公開に続き、汎用AIチャットボットとより高性能な公共サービスエージェントを組み合わせたフルサービスが、年内に全国民に向けて提供開始されるとみられている。

このプログラムの背景には、政府の厳しい調査結果がある。高齢者や低所得者を含む「デジタル弱者」に分類される人々のうち、AIサービスの利用経験があるのはわずか31.9%にとどまり、一般層の59.4%と大きな開きがあった。この27.5ポイントの差は、単なる利便性の格差ではない。AIが就職活動、教育ツール、政府の給付金ナビゲーション、医療アクセスなどに組み込まれるにつれ、この格差は月を追うごとに複合的な構造的不利へと発展していく。

裴慶洙（ペ・ギョンフン）副首相兼科学技術情報通信部長官は、この危機感について率直に語っている。5月の就任1周年記者会見で同氏は、「AIによる雇用の喪失や富の集中といった問題は避けられない」と述べ、「『AI for Everyone』はすべての人に平等な機会を創出するだろう」と語った。裴氏は、過去の時代に経済参加の基本的なツールとなった電卓やコンピューターという歴史的な類似性を引き合いに出し、提案されているサービスを「単なる一つのサービス以上のもの」であり、「人々がAIとともに働き、学び、日常生活を送るのを助けるものになる」と説明している。

デジタル・エクイティ（公平性）に関する研究も、この懸念を広く裏付けている。過去のデジタル移行に関する研究では、年齢、所得、地理的条件がテクノロジーの普及を予測する要因となること、そしてインターネット、スマートフォン、ブロードバンドといった連続する波に取り残されることの複合的な影響が蓄積されることが一貫して示されている。2026年5月に発表された国土研究院（Korea Research Institute for Human Settlements）の分析によると、AI導入能力の地域間格差は他のどの技術分野よりも大きく、ソウル首都圏が不均衡な割合でAI開発を独占していることが判明している。

■システムの仕組みと実際の稼働環境

プラットフォームは2つの階層で構成される。第1層の汎用AIチャットボットは9月下旬に一般向けベータ版として公開され、利用制限なしで無料で提供され続ける。第2層のより高度な公共サービスエージェントは、2026年後半から2027年にかけて計画されている。これは、個々のユーザーに関連する政府の給付金や行政プログラムを自発的に特定して事前通知し、インターフェースを通じて直接申請を支援するもので、複数の政府ポータルを操作したりサービスセンターに電話したりする手間を省くことを目指している。

立ち上げ時の技術的な制約は大きく、理解しておく必要がある。科学技術情報通信部は、初期サービスを稼働させるため、選定された企業に合計512基のNvidia B200 GPUを提供する。1基のB200は約9ペタフロップスのFP8演算能力を提供する。韓国の最小規模のソブリン言語モデルと同程度の70億パラメータのモデルを稼働させた場合、512基のGPUクラスターは同時に約2500〜7500件のチャットボット応答を処理できる。5200万人の人口を抱える国にとって、この数字は初日からの全国規模の展開ではなく、ベータ版およびパイロット段階であることを示している。本格的な全国規模のインフラは、政府が直接調達する1万3000基のGPU（2030年までに5万基を目標）や、国家AIコンピューティングセンターを運営するNaver Cloud、NHN Cloud、Kakaoの3事業者のリソース（過去の政府契約によるB200の割り当て総数は7000基を超える）など、韓国のより広範なGPUエコシステムを活用することになる。

2027年以降、政府は全国規模でのサービス運用コストをカバーするための直接的な予算支援を計画している。サービスは2028年まで無料で提供されることが確約されており、それ以降の年については民間部門との共同投資が議論されている。

■国産モデルの義務化と性能への影響

調達における最も重要な技術的要件は、システムの少なくとも50%において、同部独自の基準を満たす韓国産AI基盤モデルを使用することを開発者に義務付けている点だ。これは緩やかな推奨ではなく、構造的な調達条件である。実際には、選定されたプラットフォーム事業者は、AI推論の少なくとも半分を、同部がソブリン基盤モデルプログラムに選定した5つの韓国AIコンソーシアム（Naver CloudのHyperCLOVA X、LG AI ResearchのExaone、SK TelecomのA.Xシリーズ、UpstageのSolar Pro、NC AIのVarco）のモデル経由で処理しなければならないことを意味する。

これらのモデルは高性能であり、特に韓国語のタスクに最適化されている。Naverによると、同社のHyperCLOVA XはOpenAIのGPT-4の6500倍の韓国語データでトレーニングされており、韓国語特有のベンチマークでGPT-4を上回っているという。SK TelecomのAX 3.1 Liteは、韓国語推論ベンチマーク「KMMLU2」においてトップスコアの約96%を達成している。政府が掲げるソブリンモデル全体の性能目標は、最先端モデルの性能の少なくとも95%に到達することだ。

留意すべき点はパラメータの規模である。韓国のソブリンモデルは現在、70億〜320億パラメータの範囲で稼働しているが、これは実質的な能力において1000億パラメータ規模以上で稼働する最大の最先端商用モデルよりも大幅に小さい。韓国語や韓国文化に関するタスクでは、性能差はわずかかもしれない。しかし、幅広い世界知識、複雑な多段階の推論、または多言語のクエリを必要とするタスクでは、その差がより顕著になる可能性がある。給付金の受給資格に関する質問への回答、行政手続きのナビゲーション、市民情報の提供といった政府の公共サービスプラットフォームの特定のユースケースにおいて、その差が問題になるかどうかは未解決の疑問であり、ベータ版の公開によってその答えが見え始めるだろう。

このプログラムが乗り越えなければならない中心的なジレンマはここにある。つまり、普遍的なアクセスを提供する一方で、より裕福でデジタルに精通した市民が使い続けるであろう最先端の商用AIと同等の品質を提供できない可能性のあるアーキテクチャが義務付けられていることだ。

■アジア太平洋初の包括的AI法に基づく基盤

韓国の「AI for Everyone」プロジェクトは、政策的な空白地帯に存在しているわけではない。国家的に義務付けられた法的・戦略的枠組みの中に位置づけられており、G20政府が試みた市民向けAIイニシアチブの中で最も構造的に確立されたものとなっている。

2026年1月22日に施行された「人工知能の発展及び信頼の確立に関する基本法（通称：AI基本法）」により、韓国は欧州連合（EU）に次いで世界で2番目に包括的なAI法制を導入した国となった。この法律は、過去の19の個別のAI関連法案を統一された枠組みに統合するものである。大統領を委員長とする国家AI委員会やAI安全研究所の設立、医療、雇用、教育、金融、公共の安全における影響の大きいAIシステムに対するリスクベースの義務、そして生成AIに対する開示義務の必須化などを定めている。

2026年2月に国家AI戦略委員会によって最終決定された同国の「AIアクションプラン2026-2028」は、99の実行タスクと300以上の政策提言にまたがっており、政府が呼ぶところの「AI基本社会」（AIへのアクセスが教育や公衆衛生サービスへのアクセスと同等の不可欠な権利として扱われる社会）を実現するための手段として、「AI for Everyone」を明記している。このサービスは、政府の資金提供により2028年まで無料で提供される予定だ。

■ソブリンAIとNvidiaへの依存問題

このサービスを構築する韓国の能力は、大規模な国家AIインフラ投資に依存しているが、独立系アナリストは、その中核に構造的な依存関係があると指摘している。2025年10月のAPEC首脳会議で発表された同国の26万基のGPUからなる国家AIエコシステムは、政府が調達したハードウェアと、Samsung、SK Group、Hyundai Motor、Naverからの民間投資（それぞれ最大5万〜6万基のNvidia Blackwell GPUを展開）を組み合わせたものである。また、Stanford AI Index 2026によると、韓国は人口当たりのAI特許数で世界第1位（10万人当たり14.31件）、昨年リリースされた注目すべきAIモデル数で米国（50件）と中国（30件）に次ぐ世界第3位（5件）にランクインしている。

批評家たちは、韓国の領土内にNvidiaのチップを設置すること自体は、意味のあるデータ主権を構成するものではないと指摘している。Digital Todayの国家AIインフラに関する分析は、GPUの製造、CUDAソフトウェアフレームワーク、基盤モデルのトレーニングインフラが引き続き米国の手に集中していることを考慮すると、「ソブリンAIは韓国領土内にNvidiaのチップを配置する以上のものにはならない可能性がある」と結論づけている。米国の半導体政策に対する韓国の輸出管理上のエクスポージャーは、さらなるリスク層となっている。同国は2023年に米国の輸出制限が一部の先端チップ輸入に影響を与えた際、サプライチェーン集中の現実的な結果を経験している。

「AI for Everyone」プロジェクトは、主権をハードウェア層ではなくモデル層で定義する（システムの少なくとも半分を韓国の国産基盤モデルで稼働させることを義務付ける）ことで、この批判の一部を回避している。しかし、Nvidiaのプラットフォーム上に構築されるいかなるソブリンAI政策にとっても、ハードウェアへの依存は依然として長期的な変動要因となる。

■5200万人が得るものと今後の展開

いかなる形でもAIを利用したことのない31.9%のデジタル弱者の韓国居住者にとって、無制限で無料の韓国語AIエージェントの実用的な価値は抽象的なものではない。政府の給付金の受給資格を調べるプロセス（現在は関連する省庁を特定し、正しいポータルを見つけ、官僚的な言葉を解読し、デジタルに精通していることを前提としたフォームに記入する必要がある）は、まさに適切に設計された対話型AIエージェントが摩擦を劇的に減らすことができるタスクの典型である。2027年を目標とするプラットフォームの公共サービス層は、市民からの問い合わせを待つのではなく、受給資格を自発的に提示するように特別に設計されている。

韓国のAIデジタル学習センターの数は、現政権の発足以来37カ所から69カ所へとほぼ倍増しており、AI教育プログラムに参加する市民の数は91万人から130万人に増加している。これらのプログラムは、「AI for Everyone」の供給側インフラを補完する需要側の取り組みを表している。

当面のマイルストーンは8月11日のベンダー応募期限であり、その後、同部は実装パートナーを選定し、9月下旬のベータ版公開に向けて推進していく。韓国のモデルが他の政府のテンプレートとなるかどうか、そして国産モデルの要件が原則的なアーキテクチャ上の制約となるか、あるいは性能の限界となるかは、今後の実行にかかっている。数十カ国が、AIを公共財とする世界で最も具体的なコミットメントに対して韓国がどう取り組むかを注視している。

■注目ポイントQ&A

●韓国の「AI for Everyone」プロジェクトとは何ですか？また、誰が利用できますか？

「AI for Everyone」は、主に国内で開発された韓国のAIモデルを基盤として、国内の全居住者にAIチャットボットと公共サービスアシスタントへの無料かつ無制限のアクセスを提供する韓国政府の取り組みです。科学技術情報通信部は2026年7月14日、サービスの構築と運営を担う民間企業2〜3社を選定するための競争入札を開始しました。2026年9月下旬にベータ版チャットボットが公開され、年内には個々のユーザー向けに政府の給付金を自発的に特定するAIエージェントを含むフルサービスの提供が目標とされています。このサービスは、政府の資金提供により2028年まで無料で提供される予定です。

●なぜ韓国がG20諸国で初めてこれを行うのですか？

韓国は、他のG20政府がまだ同時に構築できていない規制インフラ、国家AI戦略、および国内AI産業エコシステムを備えているためです。2026年1月にアジア太平洋地域初の包括的AI法として施行されたAI基本法は、政府が公共の利益としてAIへのアクセスを積極的に促進する法的義務を生み出しました。また、政府は競合する5つの国内AI基盤モデルコンソーシアム（Naver、LG、SK Telecom、Upstage、NC AI）に投資しており、これにより50%の国産モデル要件を技術的に可能にするモデルサプライチェーンが構築されました。他のG20諸国は、人口規模での無料AI提供については、まだ政策議論や限定的なパイロット段階にとどまっています。

●韓国産AIモデルの使用義務は、サービスの品質にどのような意味を持ちますか？

「AI for Everyone」システムの少なくとも50%は、科学技術情報通信部の独自基準を満たす韓国産AI基盤モデル（具体的には5つのソブリンAIコンソーシアムが開発したモデル）で構築されなければなりません。これらのモデルは主に70億〜320億パラメータの範囲で動作し、韓国語および文化的なタスクに特化して最適化されており、韓国語推論のトップベンチマークスコアの約95〜96%を達成しています。政府が掲げる全体的な性能目標は、最先端モデルの性能の95%に到達することです。率直に評価すると、中核的なユースケースである韓国語の公共サービス業務においては、その差は管理可能とみられます。しかし、複雑な推論タスクや多言語クエリでは、最先端の商用モデルとの間に性能差が生じる可能性があります。9月下旬のベータ版公開により、実際の性能差がどの程度であるかを示す最初の証拠が得られるでしょう。

●無料の政府AIは、それを利用する市民と最先端の商用AIにお金を払う市民との間に新たな不平等を生み出す可能性がありますか？

これは、このプロジェクトが提起する未解決の主要な政策的課題です。普遍的な無料アクセスは、これまでAIを利用したことのない31.9%のデジタル弱者の韓国人が直面しているコストと可用性の障壁という、AI格差の一つの側面を解決します。しかし、品質というもう一つの側面は残されたままです。政府提供のサービスが、雇用、教育、金融の意思決定に最も重要なタスクにおいて最先端の商用AIよりも実質的に低い性能しか提供できない場合、裕福な市民は両方（基本的なタスクには無料の公共サービス、重要なタスクにはプレミアムな商用サービス）を使い分ける一方で、公共サービスのみに依存する市民は体系的に能力の劣るAI支援を受けることになりかねません。韓国の国産モデルがその差を無視できる程度にまで縮められるかどうかが、プログラム初年度の決定的な問いとなります。

元記事: South Korea Becomes First G20 Nation to Give All Citizens Free AI Access